Čečenski vodja: V Ukrajino pošiljam dva cybertrucka z mitraljezom #video

Čečenski voditelj Ramazan Kadirov je na družbenih omrežjih objavil nov videoposnetek, ki prikazuje dva poltovornjaka tesla cybertruck. Opremljena sta z mitraljezi, in kot pravi, ju je poslal na območje posebnih vojaških operacij.

Pred časom je čečenski voditelj Ramazan Kadirov objavil posnetek, kako vozi Teslin poltovornjak, opremljen z mitraljezom, in se zahvalil Elonu Musku, da mu ga je podaril. Ta je na družbenem omrežju X njegovo trditev odločno zanikal. "Ste res tako zaostali in mislite, da sem cybertruck podaril ruskemu generalu," je zapisal Musk.

Po mesecu dni je Kadirov objavil nov posnetek, ki prikazuje dva cybertrucka, prav tako opremljena z mitraljezi. Sporočil je, da je vozili poslal na območje posebnih vojaških operacij, kot v Kremlju imenujejo vojno z Ukrajino.

Pred tem se je Kadirov na družbenih omrežjih pritožil, da je Elon Musk na daljavo onesposobil enega od poltovornjakov. "To ni lepo od Elona Muska. Iz srca poklanja draga darila, nato jih na daljavo izklopi. Verjetno se spomnite njegovega darila, cybertruck, ki smo ga opremili z mitraljezom in ga poslali na območje posebne vojaške operacije. Vozilo se je v boju obneslo čudovito," je zapisal Kadirov. Po njegovih besedah daljinski izklop ni vplival na vozili in še naprej delujeta normalno.