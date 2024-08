Čečenski vodja vozil Teslin cybertruck z mitraljezom na strehi. Musk: Nisem mu ga podaril. #video

Čečenski vodja Ramzan Kadirov je objavil posnetek, kako vozi Teslin poltovornjak cybertruck in se zahvalil Elonu Musku, da mu ga je podaril. Ta je na družbenem omrežju X njegovo trditev odločno zanikal. "Ste res tako zaostali in mislite, da sem cybertruck podaril ruskemu generalu," je zapisal Musk.

Ramazan Kadirov je objavil posnetek, kako sedi za volanom Teslinega vozila cybertruck z mitraljezom na strehi. "Elon, hvala ti. Pridi v Grozni, sprejel te bom kot najdražjega gosta. Mislim, da naš ruski zunanji minister ne bo proti takšnemu potovanju. Čakamo na tvoje nove izume," je na svojem kanalu Telegram zapisal ob posnetku. Pohvalil je kakovost vozila in dejal, da ga bodo poslali na območje posebnih vojaških operacij.

Musk: Ste res tako zaostali

Ameriški milijarder in ustanovitelj Tesle Elon Musk je njegove navedbe zanikal. Na družbenem omrežju X je odgovoril uporabniku, ki je poobjavil posnetek Kadirova in ob tem zapisal, da Musk zagotavlja vojaško pripravljena vozila sankcioniranim ameriškim sovražnikom.

"Ste res tako zaostali in mislite, da sem cybertruck podaril ruskemu generalu? To je neverjetno," mu je odgovoril Musk in dodal dva smejoča emotikona.

Tesla je vozilo cybertruck predstavila leta 2019, lani pa so začeli njegovo proizvodnjo.