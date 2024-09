V ruskih napadih na Ukrajino ena smrtna žrtev in več kot 20 ranjenih

V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Herson so v nedeljo ubili eno osebo, sedem so jih ranili, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Ponoči je bilo tarča ruskih napadov tudi mesto Zaporožje v istoimenski regiji, pri čemer so ranili 16 ljudi. V napadih na mesto naj bi ruske sile uporabile tako imenovane drsne bombe.