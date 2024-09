Guterres ob mednarodnem dnevu miru: Rešitve so v naših rokah

V svetu danes obeležujemo mednarodni dan miru, ki je letos posvečen gojenju kulture miru. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici opozoril, da nas ta dan opominja, da so rešitve v naših rokah. "Gojiti kulturo miru pomeni zamenjati delitve, nemoč in obup s pravičnostjo, enakostjo in upanjem za vse," je poudaril. Aktivna prizadevanja za mir je ob današnjem mednarodnem dnevu miru izpostavila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je opozorila na pomen spodbujanja kulture miru, tudi v izobraževanju.

"Kamor koli pogledamo, je mir ogrožen. Od Gaze do Sudana ter vse do Ukrajine in še dlje smo priča civilistom, ki umirajo na strelnih linijah, razstreljenim hišam, travmatiziranemu in prestrašenemu prebivalstvu, ki so izgubili vse - in včasih vsakogar," je opozoril Guterres v video poslanici ob mednarodnem dnevu miru.

"Ta seznam človeške bede se mora ustaviti. Naš svet potrebuje mir. Mir je največja nagrada za vse človeštvo," je poudaril.

Mednarodni dan miru nas po njegovih besedah opominja, da so rešitve v naših rokah. Gojiti kulturo miru med drugim pomeni osredotočiti se na preprečevanje konfliktov, uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in zagotavljanje človekovih pravic, je sporočil.

Vrh ZN ključna priložnost za napredek

Guterres je ob tem spomnil na vrh ZN o prihodnosti, ki se začenja v nedeljo v New Yorku in ki je po njegovem prepričanju ključna priložnost za napredek pri omenjenih vprašanjih.

Vrh o prihodnosti bo potekal pred splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku 79. zasedanja Generalne skupščine ZN. Na vrhu bodo voditelji govorili o tem, kako izboljšati sedanjost in prihodnost človeštva, sprejeli pa naj bi tudi t. i. pakt za prihodnost, to je v akcije usmerjen dokument.

Fajon: Slovenija v svoji zunanji politiki verodostojno zastopa politiko miru v svetu

Aktivna prizadevanja za mir je ob današnjem mednarodnem dnevu miru izpostavila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je opozorila na pomen spodbujanja kulture miru, tudi v izobraževanju.

"Svet, ki ga zaznamujejo številne zahtevne krize, dolgotrajni konflikti in agresivne vojne, potrebuje še več aktivnih prizadevanj za mir, več spodbujanja dialoga in delovanja za medsebojno spoštovanje, razumevanje in sodelovanje," je dejala.

Slovenija po besedah Fajon v svoji zunanji politiki verodostojno zastopa politiko miru v svetu, zlasti v sedanji vlogi predsedujoče Varnostnemu svetu ZN pa aktivno pristopa k reševanju konfliktov v svetu in zagotavljanju dolgotrajnega in pravičnega miru, so zapisali v sporočilu zunanjega ministrstva.

Mednarodni dan miru bodo obeležili z Vseslovenskim zborovanjem za mir

Današnji mednarodni dan miru bodo v Sloveniji obeležili s tradicionalnim Vseslovenskim zborovanjem za mir, ki se bo odvijalo pred Pomnikom miru na Cerju, so sporočili iz zavoda Miren Kras. Slavnostna govorka bo senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc.

Z obeležitvijo mednarodnega dneva miru se po navedbah organizatorjev poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne in vsem, ki so med vojno branili slovensko ozemlje. Hkrati pa si želijo krepiti zavedanje o miru kot temeljni vrednoti posameznika, naroda in globalne civilizacije.

Poleg nagovora senatorke bodo v programu z osrednjim sporočilom likovne pripovedi o Soški fronti Amen čez kamen avtorja Rudija Španzla nastopili Rebeka Pregelj, Tatjana Mihelj, Tomaž Domicelj, Ervin Fritz, dijakinje in dijaki Gimnazije Nova Gorica in Big Band Nova. Pod scenarij in režijo programa se podpisuje Rok Andres.

"Likovna pripoved Rudija Španzla Amen čez kamen, ki jo sestavlja pet unikatnih platen, med njimi 5x3 metre velik triptih Ples življenja in smrti, s strani likovnih kritikov poimenovan tudi 'Slovenska Guernica', je zagotovo ena najbolj slikovitih predstav o tragediji soške fronte na svetu," je umetniško delo Rudija Španzla komentiral župan občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar.

Zborovanje je zadnji v vrsti več dogodkov, s katerimi so pri zavodu Miren Kras obeležili teden pred mednarodnim dnevom miru. V preteklem tednu je potekalo tudi srečanje Unesco šol na Gimnaziji Nova Gorica. Prav tako so odprli razstavo umetniških fotografij NO.108-Boris Pahor avtorice Alenke Slavinec.

Mednarodni dan miru, dan svetovnega prepoznavanja miru kot vrednote, je leta 1981 razglasila Generalna skupščina ZN. Dve desetletji pozneje, leta 2001, pa je soglasno potrdila, da se ta dan razglasi za dan nenasilja in premirja. Letos tudi mineva 25 let, odkar je Generalna skupščina ZN sprejela Deklaracijo in akcijski program o kulturi miru.