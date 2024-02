Alec Baldwin se je izrekel za nedolžnega

Producent in igralec v filmu je bil obtožen odgovornosti pri smrti snemalke Halyne Hutchins v incidentu s strelnim orožjem Colt .45 na snemanju filma, v katerem je bil ranjen tudi režiser Joel Souza. Baldwin je večkrat zanikal odgovornost in vztrajal, da ni potegnil sprožilca na pištoli, ki ne bi smela biti napolnjena s pravim nabojem.

Incident je pretresel Hollywood in sprožil pozive k zaostritvi pravil glede uporabe strelnega orožja na filmskih prizoriščih. Nekateri v industriji pa so ocenjevali, da so predpisi že zdaj strogi in da jih med nastajanjem filma Rust niso upoštevali.

Januarja forenzični testi na orožju pokazali na dodatna dejstva

Baldwinova odvetnika Luke Nikas in Alex Spiro sta vložila zahtevo za hitro sojenje, da bi "minimizirali javno blatenje in sumničavost ter se izognili nevarnostim dokazovanja njegove nedolžnosti, ki se pogosto pojavijo po dolgem odlašanju s pregonom".

Zaradi obtožbe bi se Baldwin moral danes zglasiti na državnem okrožnem sodišču v Santa Feju v Novi Mehiki, vendar sojenja ne bo, ker so njegovi odvetniki vložili predlog za opustitev, ki je vseboval tudi njegovo izjavo o nedolžnosti.

Tožilstvo je proti 65-letnemu Baldwinu že lani vložilo obtožnico zaradi nenaklepnega uboja, vendar je od nje odstopilo zaradi pomanjkanja dokazov. Januarja letos pa so lokalni tožilci sporočili, da so forenzični testi na orožju, ki je bilo uporabljeno v streljanju, pokazali na dodatna dejstva.

Lahko bi ga obsodili na do 18 mesecev zapora

Potrdili so dve točki obtožnice nenamernega uboja – prvo zaradi malomarne uporabe strelnega orožja in drugo zaradi dejanja, ki je ogrozilo varnost drugih oseb. Glede na obtožnico bi ga lahko obsodili na kazen do 18 mesecev zapora.

Še v tem mesecu je predvideno tudi sojenje Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila pri filmu odgovorna za dobavo in vzdrževanje orožja. Bremeni jo obtožba nenamernega uboja in prirejanja dokazov. Pomočnik režiserja Dave Halls, ki je Baldwinu izročil nabito pištolo, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde in bil obsojen na šest mesecev pogojne kazni.

Snemanje filma Rust so zaradi tragedije ustavili, vendar so ga lani nadaljevali. Baldwin po plačilu varščine ostaja na prostosti, še poroča AFP.