Navdihujoča darila za vsako priložnost

Z jesenjo se začne neuradna obdarovalna sezona, ki svoj vrhunec doživi decembra. V zadnjem mesecu leta pa se mnogim pripeti, da v zadnjem hipu iščejo primerna darila za svoje bližnje in daljne, pa tudi za poslovne partnerje. Letos si prihranite stres in gnečo prenatrpanih nakupovalnih središč, boj za zadnji zavitek darilnega papirja in razbijanje glave s tem, kje bi našli zares izvirno darilo z dušo.

Darila so tako pomembna, da nekateri ljudje prejemanje daril označujejo za svoj glavni "jezik ljubezni". Mnogi verjamejo, da so darila njihovega romantičnega partnerja pomemben način, kako lahko razumejo, kako zelo jih ima njihov partner rad.

Tudi če znate odlično izbirati darila, ste morda pod stresom zaradi vsega, kar je povezano s pridobivanjem in dostavo teh daril. Groza vas preveva že ob misli, da boste morali manevrirati po parkiriščih trgovskih središč, gneči v trgovinah in dolgih vrstah na pošti. In potem je tu še zavijanje daril. Darilna embalaža je bistveni del obdarovanja in radi imamo lepo zavita darila. Z nekaj navdihnjene preudarnosti pa se lahko vsem tem preizkušnjam izognete.

Navdihujoča darila

Že stari in dobro znani pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Prav zato je darilo, ki ga pojemo, prava izbira, ko se želimo dotakniti srca obdarovane osebe. Vendar je v množici vseh ponudb težko izbrati tisto darilo, ki bo izstopalo. Izberite navdihujoče in neobičajno, tisto, ki vam bo pričaralo občutek domače, okusne in dobre jedi, ki jo s kulinaričnim darilom lahko tudi sami pripravite.

Ker ljudje vedno bolj cenimo darila, ki prihajajo od srca in imajo svojo edinstveno zgodbo, naj bo vaš izbor darila pristen slovenski izdelek z geografsko označbo ter bogatim in edinstvenim okusom in v čudovitem darilnem pakiranju – bučno olje iz Oljarne Jeruzalem Sat iz Središča ob Dravi in njihovi raznoliki izdelki, narejeni iz slovenskih buč.

Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo, hladno stiskano bučno olje, bučni liker, olje iz bučnic in ptujskega česna ter drugi izdelki iz buč, kot so čokolada z bučnicami, namazi iz buč in bučna semena z različnimi okusi, so pravi kulinarični presežki. Bučno olje z več okusi, ki ga lahko pospremimo s praženimi bučnimi semeni v sladkih in slanih izpeljankah, vse to so navdiha polna darila.

OLJARNA JERUZALEM SAT iz SREDIŠČA ob DRAVI, se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100%, naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi evropski znak kakovosti-zaščitena geografska označba.

S premislekom do sproščenega obdarovanja

Morda ste med tistimi, ki neizmerno uživajo v iskanju popolnega darila, ga osebno zavijejo in dostavijo, pri tem pa nestrpno pričakujejo odziv veselja pri obdarovancu. Ali pa morda spadate med tiste, ki so vedno brez idej, kaj podariti, da ne bo to le še eno darilo, na katero bo obdarovanec kmalu pozabil.

Izberite čudovito darilo med ponudbo darilnih paketov, ki vsebujejo izbor gurmanskih dobrot in so že zapakirani v čudoviti embalaži. Ali pa pokažite svojo ustvarjalnost in sestavite svoj darilni komplet z izdelki iz kataloga. Darilne pakete lahko sestavite po svojem okusu in izberete embalažo, ki najbolj ustreza vašim željam, ta je lahko preprosta ali pa bolj prefinjena.

Štajersko prekmursko bučno olje 0,50 l

Bučno olje s ptujskim lukom 0,10 l

Bučni liker 0,10 l

Bučotela klasik 100 g

Pražene bučnice 300 g

Bučni namaz 150 g

darilna škatla

Darilce: Knjižica receptov

Bučotela klasik 200 g

Pražene bučnice vanili-cimet v lončku TO-GO 120 g

Bučni liker 0,25 l

Škatla, rjava

Štajersko prekmursko bučno olje 20 ml

Olje iz bučnic s ptujskim lukom 20 ml

Olje iz bučnic s ptujskim česnom 20 ml

3 x bučotela (klasik, cimet, oranža) 25 g

Pražene bučnice 50 g

Darilna škatla

Podarite nepozabno doživetje,

Ne pozabite na poslovne partnerje in sodelavce

Podjetja zaposlenim in poslovnim partnerjem z darilom izrazijo priznanje za njihovo delo in sodelovanje v preteklem letu. Nagradite jih tudi vi z novoletnim darilom, ki je premišljeno izbrano, hkrati pa razkriva vaše vrednote in spodbuja nadaljnje dobre odnose.

Pri obdarovanju vsekakor upoštevajte protokol, ki zapoveduje, da naj vrednost poslovnega darila ne bo previsoka, hkrati pa naj bo samo darilo izvirno in v skladu z značajem obdarovanca. Če je le mogoče, darilo izročite osebno, o vsebini darila pa povejte kakšno zanimivost.

Oljarna JERUZALEM SAT ponuja veliko možnosti za obdarovanje, omenili smo le nekatere. Oglejte si njihovo spletno stran ter preverite ponudbo že pripravljenih in čudovito zapakiranih darilnih paketov, ki čakajo na izbiro.

Če je obdarovanje skrbno opravljeno, je lahko čudovit način, kako bližnjim sporočiti, da jih cenimo in razumemo. Darila lahko ljudi trajno zbližajo, z odličnimi izdelki Oljarne Jeruzalem Sat iz Središča ob Dravi bo vaš namen popolnoma izražen.