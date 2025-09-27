Ameriški uradniki: Trump razmišlja o vojaških napadih na Venezuelo

Ameriški vojaški uradniki pripravljajo možnosti za napad na preprodajalce drog v Venezueli, napadi znotraj meja te države pa bi se lahko začeli v nekaj tednih, so za NBC News razkrili štirje viri. Gre za dva ameriška uradnika, ki sta seznanjena z načrti, in dva druga vira, ki poznata pogovore o tej temi.

Napadi bi se v Venezueli lahko zgodili v naslednjih nekaj tednih, vendar pa ameriški predsednik Donald Trump ni še ničesar odobril, so navedli vsi štirje viri.

Trije viri so povedali, da je nedavna vojaška eskalacija Združenih držav Amerike deloma posledica tega, da venezuelski predsednik Nicolás Maduro po mnenju administracije ni storil dovolj za zaustavitev pretoka prepovedanih drog iz svoje države.

Načrti, o katerih razpravljajo, se osredotočajo predvsem na napade z droni na člane in vodstvo skupin za preprodajo drog, pa tudi na laboratorije za droge, so še navedli vsi štirje viri.

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Venezuela nam pošilja člane svojih tolp, preprodajalce drog in droge. To ni sprejemljivo," so se na vprašanja NBC News odzvali v Beli hiši.

Pentagon navedb ni želel komentirati.