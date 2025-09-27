Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
10.45

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Iran Donald Trump

Sobota, 27. 9. 2025, 10.45

30 minut

Administracija Donalda Trumpa ni bila iskrena v jedrskih pogajanjih z Iranom

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Masud Pezeškian | Pezeškian je bil tudi znova kritičen do Evrope in ZDA v luči odločitve Varnostnega sveta ZN, ki je v petek zavrnil predlog resolucije Kitajske in Rusije o odlogu ponovne uvedbe sankcij proti Iranu do 18. aprila 2026. | Foto Reuters

Pezeškian je bil tudi znova kritičen do Evrope in ZDA v luči odločitve Varnostnega sveta ZN, ki je v petek zavrnil predlog resolucije Kitajske in Rusije o odlogu ponovne uvedbe sankcij proti Iranu do 18. aprila 2026.

Foto: Reuters

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa ni bila iskrena v jedrskih pogajanjih z Iranom, je v petek ob robu zasedanja 80. Generalne skupščine ZN dejal iranski predsednik Masud Pezeškian. Varnostni svet ZN je v petek zavrnil predlog resolucije o odlogu ponovne uvedbe sankcij proti Iranu, ki bodo tako znova obveljale v nedeljo.

"Zid nezaupanja med nami in Američani je precej visok. Večkrat smo dosegli dogovore, vendar jih Američani nikoli niso jemali resno," je povedal Pezeškian. Ob tem je menil, da Izrael in ZDA skušajo s pritiskom strmoglaviti Islamsko republiko.

"Če bi bil cilj rešiti pomisleke glede jedrskega programa, bi to lahko zlahka storili," je dejal iranski predsednik in ponovno poudaril, da Iran nikoli ne bo razvijal jedrskega orožja.

Kritičen do Evrope in ZDA

Pezeškian je bil tudi znova kritičen do Evrope in ZDA v luči odločitve Varnostnega sveta ZN, ki je v petek zavrnil predlog resolucije Kitajske in Rusije o odlogu ponovne uvedbe sankcij proti Iranu do 18. aprila 2026.

Predstavnica ZDA se je po glasovanju zahvalila vsem državam, ki so glasovale proti, ter pozvala Rusijo in Kitajsko, naj raje pritisneta na Iran, da izpolni svoje obveznosti, vključno s sodelovanjem z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA).

IAEA je v petek po daljšem premoru, ki je sledil junijskim napadom ZDA in Izraela na iranske jedrske objekte, v državi sicer ponovno začela izvajati inšpekcijski nadzor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran se je ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine ZN ta teden pogajal z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, vendar tri evropske države niso zaznale napredka, zato bodo sankcije ponovno obveljale v nedeljo, še navaja AFP.

Ukrepi med drugim zajemajo globalno prepoved sodelovanja s podjetji, osebami in organizacijami, ki so obtožene sodelovanja pri razvoju iranskega jedrskega programa. Vključujejo tudi embargo na konvencionalno orožje s prepovedjo prodaje ali prenosa orožja v Iran ter prepoved uvoza, izvoza ali transporta delov in tehnologij, povezanih z jedrskim in balističnim programom.

Sankcije proti Iranu, ki so bile uvedene od leta 2006 do leta 2010 zaradi jedrskega programa, so bile odpravljene po jedrskem sporazumu med Iranom in ZDA, Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil.

Trump v drugem mandatu začel pogajanja z Iranom 

Sporazum je praktično padel v vodo leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije. Vlada predsednika Joeja Bidna ZDA ni vrnila k sporazumu. Trump je nato v drugem mandatu začel pogajanja z Iranom, ameriška in izraelska vojska pa sta medtem junija napadli Iran in iranske jedrske objekte.

Iran medtem vztraja, da bi morali rešitve doseči s pogajanji in ne s prisilo, nikakor pa se ne namerava odpovedati svojemu jedrskemu programu, ki ga opisuje kot miroljubnega.

Številne države, vključno z Rusijo in Kitajsko, so sicer dosedanje sankcije Zahoda ignorirale in še naprej trgovale z Iranom. Rusija je že napovedala, da ponovne uvedbe sankcij ne namerava upoštevati, odziv Kitajske pa za zdaj še ni jasen.

Droni
Novice Kitajski strokovnjaki za drone sodelovali s sankcioniranim ruskim proizvajalcem orožja
Državni svet
Novice DS soglasno izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji
gobe, jurčki
Trendi Napake, ki jih počnete pri nabiranju gob
ZDA Iran Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.