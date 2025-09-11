Zvezdnik španskega nogometnega velikana Real Madrida in francoske reprezentance Kylian Mbappe je v pogovoru za francoski L'Equipe brez dlake na jeziku spregovoril o nogometu. Hudomušno in skorajda preveč iskreno je v šaljivem tonu dejal, da je njegova želja, da bi se njegovi otroci izogibali profesionalnemu nogometu. Mbappe sicer še nima otrok.

Novinarska vprašanja in odgovori niso bili klasični. Šestindvajsetletni francoski napadalec je na ironičen način opisal, da profesionalni šport zahteva veliko žrtvovanja in da ni vse blesteče, kot je videti.

"Svojim otrokom nikoli ne bi svetoval, naj zabredejo v svet nogometa," njegov intervjuju za časopis L'Equipe povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ko so ga vprašali, ali si lahko predstavlja, da bi njegovi otroci sovražili nogomet, je v smehu odgovoril: "Upam. Ampak mislim, da žoga žal ne bo nikoli daleč stran."

V intervjuju je igralec Real Madrida opisal tudi slabosti profesionalnega nogometa, kot jih vidi: "Rad rečem, da imajo ljudje, ki gredo na stadion, srečo, da vidijo zgolj predstavo in ne vedo, kaj se dogaja v zakulisju. Če sem iskren, bi se mi svet nogometa brez strasti do tega športa že zdavnaj priskutil."

Slava in denar prinašata tudi veliko težav, je pojasnil Mbappe. Dejal je, da vedno hodi po "tanki meji med paranojo in budnostjo", vendar noče dovoliti, da bi mu to odvzelo uživanje v življenju zunaj športa.

"Sem fatalističen, vdan v usodo, ko gre za svet nogometa, ne pa tudi, ko gre za življenje. Življenje je čudovito."

