Najstnik z nožem v trgovini ubil dve ženski

Na Češkem je v četrtek najstnik v napadu z nožem ubil dve ženski, je sporočila policija. Motiv za napad, ki se je zgodil v nakupovalnem središču v kraju Hradec Kralove, ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V bližini napada so našli nož.

Policija je 16-letnika, ki je češki državljan, pridržala nekaj minut po napadu, ki se je zgodil približno sto kilometrov vzhodno od Prage.

Sprva so poročali, da sta bili žrtvi poškodovani, ena od njih huje, kasneje pa je policija sporočila, da sta umrli. Identiteta žrtev še ni znana.

Ta zku*vená "móda☠️" už dorazila k nám😡😡https://t.co/cFHsjiE7u5 — František Josef I 🇨🇿🇺🇦 (@Frantie01215483) February 20, 2025

Premier Petr Fiala je svojcem izrekel sožalje. "Kar se je danes zgodilo v Hradec Kralovem, je popolnoma nerazumljivo in grozljivo dejanje," je objavil na X.

Motiv za napad ni znan. Policija pravi, da so razmere pod nadzorom in da ni nevarnosti za ljudi. S posnetka je razvidno, kako so prestrašeni ljudje bežali stran.