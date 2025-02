V streljanju na postaji podzemne železnice Clemenceau v bruseljskem okrožju Anderlecht je v soboto zvečer umrl 19-letnik, je v nedeljo za tiskovno agencijo Belga potrdilo tožilstvo v Bruslju. Storilci so še vedno na begu, navaja medij Politico.

Gre za zadnjega v nizu incidentov, ki od začetka meseca pretresajo belgijsko prestolnico. V prvem tednu februarja so se zgodili štirje tovrstni strelski napadi, ki so do zdaj skupno zahtevali dve smrtni žrtvi.

Večina teh se je odvila v pretežno delavskem okrožju Anderlecht v jugozahodnem delu Bruslja. Tamkajšnji župan Fabrice Cumps je dejal, da sobotni incident "dokazuje, da so kriminalci neomajni", saj se je umor zgodil "kljub prisotnosti policistov le 70 metrov stran".

Umor povezan s trgovino s prepovedanimi drogami

Bruseljsko tožilstvo je medtem odprlo preiskavo, umor pa povezalo s trgovino s prepovedanimi drogami. "Okrepiti moramo sodne preiskave, da bi razbili mreže preprodajalcev in ujeli tiste, ki vlečejo niti," je za agencijo Belga ob tem povedal bruseljski tožilec Julien Moinil.

Belgijski notranji minister Bernard Quintin pa je dejal, da so potrebni "novi in strogi ukrepi". Za danes so na notranjem ministrstvu v Bruslju sklicali izredni sestanek z vodstvom zvezne policije.