Preiskovalci po napadu v Münchnu sumijo na islamistični motiv

Gabriele Tilmann, glavna tožilka münchenskega urada za boj proti ekstremizmu in terorizmu, je na novinarski konferenci kot dokaz za islamistični motiv med drugim navedla izjave policistov, da je osumljenec po napadu vzklikal Alah je velik.

Med zaslišanjem je tudi priznal, da je z avtom namerno zapeljal v zborovanje, ki ga je organiziral sindikat Verdi. Izjave kažejo na verski motiv, je dejala Tilmann. Vendar pa po njenih besedah za zdaj ni znakov, da bi imel 24-letni Afganistanec povezave s skrajnimi islamističnimi skupinami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarila je tudi, da je preiskava še v začetni fazi, vendar pa si glede na trenutno stanje upa govoriti o domnevnem islamističnem ozadju, poroča dpa.

Po podatkih policije je bilo v incidentu ranjenih 36 ljudi, od teh sta dva v kritičnem stanju. Med temi je po podatkih predstavnika bolnišnice tudi dveletna deklica.

Nemški predsednik pretresen

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes izrazil pretresenost nad očitno namernim napadom na ulicah Münchna. "Brutalnost tega zločina buri naša čustva in nas pušča brez besed," je dejal na prizorišču dogodka v središču bavarske prestolnice. Steinmeier je žrtvam in njihovim svojcem izrazil sožalje, poroča dpa.

Zgornji dom nemškega parlamenta se je v Berlinu danes spomnil žrtev četrtkovega domnevnega napada v Münchnu. Prav tako so se poklonili žrtvam nedavnega napada v Magdeburgu, kjer je moški z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu, pri čemer je umrlo šest ljudi, skoraj 300 je bilo ranjenih, in napada z nožem v Aschaffenburgu na Bavarskem, v katerem sta bila ubita moški in otrok, trije ljudje pa ranjeni.

"Vsi ti dogodki nas pretresajo. Vendar pa nam mora biti vsem tudi jasno, da ti dogodki ne morejo ostati brez posledic," je dejala predsednica bundesrata Anke Rehlinger.