19-letnik vozil prehitro in z avtomobilom pristal na strehi

Škofjeloški policisti so danes zjutraj obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je poškodoval 19-letni voznik. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčil v brežino, avtomobil pa je po trku obstal na strehi, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

19-letnik je vozil iz smeri Škofje Loke proti Železnikom, ko je v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal levo in trčil v travnato brežino. Avtomobil je po trku obstal na strehi, 19-letnik pa je pri tem utrpel telesne poškodbe.

Vozniku so na kraju nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Škofja Loka.