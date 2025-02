V ponedeljek popoldne se je na območju Miklavža na Dravskem polju zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil mladoletnik, še tri osebe so utrpele hujše poškodbe. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila, v katerem sta bila še dva potnika, vozil v smeri proti Miklavžu na Dravskem polju, ko je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v drug osebni avtomobil, v katerem je bil le en voznik.

Eden od potnikov v vozilu, mlajši od 18 let, je izgubil življenje, tri huje poškodovane osebe, oba voznika in še eno mladoletno osebo, so prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili s policije nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Z ugotavljanjem vseh okoliščin, ki so privedle do nesreče, še nadaljujejo, so zapisali na PU Maribor.

Vzrok za nesrečo, v kateri je življenje izgubil mladoletnik, najverjetneje malomarnost