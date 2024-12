Znaki horoskopa, ki se razjočejo za vsako malenkost

Rak

Raki so vladarji čustvenega sveta. Včasih se zdi, da se njihove solze prikazujejo po nekem svojem urniku, ki ni nikomur povsem jasen. Jim niste povedali, da so vam skuhali zelo dobro kosilo? Solze. Jih je ignoriral sosedov pes? Solze. Raki so tako empatični, da jočejo tudi zaradi žalostnih usod likov iz romantičnih serij, ki so jih gledali pred desetimi leti. A ne obsojajte jih prehitro – njihove solze povzroča iskrena ljubezen do vsega, kar jih obkroža.

Ribi

Ribe so pesniške duše, ki svet vidijo kot veliko platno, porisano s čustvi. Njihove solze imajo pogosto element drame – pri njih jok ni nikoli samo jok, ampak to počnejo tako intenzivno, da bi jim zavidale tudi grške tragedije. Ribe so prve, ki v kinu sežejo po robcu, solze pa jih oblijejo tudi ob prizorih, kot je dramatičen sončni zahod, ki jih kdo ve zakaj preplavi z melanholijo. Ribe ne jočejo le zaradi žalosti, ampak tudi zaradi lepote, umetnosti in vseh ganljivih drobnih trenutkov.

Tehtnica

Tehtnice so šarmantne in praviloma uravnotežene, a jih krivica hitro vrže v vrtinec čustev. Če kdo preskoči vrsto v trgovini ali pa če njihov priljubljeni lik v seriji doleti nesrečen razplet, bodo zagotovo potočile kakšno solzo. Njihova želja po harmoniji in pravici je tako močna, da pogosto jočejo tudi zaradi krivic, ki so doletele nekoga drugega. In ko jočejo, ne počnejo samo tega – med brisanjem solz vam bodo pojasnile, zakaj bi svet moral biti pravičnejši.