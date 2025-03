Najtežje je osvojiti pripadnice teh nebesnih znamenj

Nekatere ženske preprosto ne sprejemajo kompromisov pri svojih principih in standardih, zaradi česar veljajo kot velik izziv za potencialne snubce. Astrologi pravijo, da so takšne ženske običajno rojene v enem od teh dveh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijonke so poosebljena skrivnostnost. So intenzivne, pronicljive in neverjetno intuitivne, zaradi česar jih je težko pretentati ali osvojiti s površinskim pristopom. Prepoznajo vsako laž, neiskrenost ter pomanjkanje truda in če opazijo, da ste neresni, vas bodo hitro odstranile iz svojega življenja.

Zaradi čustvene globine in zapletenosti so resen izziv za vsakogar, saj ne padajo na klišeje in poceni trike. Če jih hočete osvojiti, jim morate pokazati, da ste pripravljeni na vse njihove plati, tako strastne kot nežne, tako temne kot ranljive. Brez popolne iskrenosti in predanosti pri škorpijonkah nimate možnosti.

Kozorog

Kozoroginje vedo, česa si želijo, kako bodo to dosegle in ne bodo dopustile, da bi jih na tej poti kdo oviral. Imajo visoke standarde tako v življenju in karieri kot v ljubezni. Snubci, ki ne pokažejo truda in iskrene predanosti, pri njih nimajo kaj iskati. So ženske, ki se zavedajo svoje vrednosti in ne pristanejo na manj, kot si zaslužijo.

Impresionirati jih je težko, saj dejanja cenijo bolj kot besede, površni komplimenti in prazne obljube bodo pri njih izzveneli v prazno. Kozoroginje iščejo partnerja, ki bo tako ambiciozen in zanesljiv kot one. Če začutijo, da ne morete izpolniti njihovih pričakovanj, se bodo hitro umaknile brez kakršnekoli drame, pa tudi brez pojasnil.