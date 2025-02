Ljudje, rojeni v teh znakih, ves čas sabotirajo lastno srečo

Nekateri znaki horoskopa imajo neverjeten talent za ustvarjanje težav, kjer jih ni. Analizirajo, prevprašujejo in komplicirajo, dokler se njihova sreča ne spremeni v frustracijo.

Devica

Device imajo rade red, nadzor in popolnost, prav to iskanje popolnega pa jim pogosto prepreči, da bi uživale v življenju. Če kaj ni po njihovih standardih, začnejo preveč razmišljati, iskati napake in se na koncu osredotočijo na tisto, kar ni idealno, namesto na tisto, kar je dobro. Njihovi možgani preprosto ne znajo odnehati.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po intenzivnosti in globokih čustvih, a jih to pogosto vodi v sabotažo lastne sreče. Če jim gre vse kot po maslu, začnejo razmišljati, ali je predobro, da bi bilo res. Se v tem skriva kaj slabega? Namesto da bi uživali, iščejo težavo, dokler je na koncu ne ustvarijo sami.

Dvojčka

Dvojčki radi raziskujejo, odkrivajo in hočejo imeti vedno odprte vse možnosti. Prav ta želja po raznolikosti pa se jim pogosto spremeni v oviro na poti do sreče. Namesto da bi se posvetili eni stvari ali osebi, dvojčki ves čas razmišljajo o tem, kaj vse bi še lahko počeli, nikoli pa ne uživajo v tistem, kar že imajo.