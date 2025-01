To so najbolj toksični znaki horoskopa

Škorpijon

Nihče ne zna mojstrsko čuvati skrivnosti, zapeljevati in obenem tiho načrtovati maščevanja tako kot škorpijoni. Pri njih je vedno v teku kakšna igra v igri, in če ste se znašli na njihovem črnem seznamu, se raje pretvarjajte, da ne obstajate. Med pogovorom vam bodo sadili rožice, v zakulisju pa tkali mrežo spletk, zaradi katerih se boste počutili, kot da ste v epizodi najbolj dramatične telenovele.

Dvojčka

Pri dvojčkih nikoli ne veste, kaj boste dobili. En dan so vaši najboljši prijatelji, že takoj naslednji dan vas ignorirajo, kot da ste jim storili nekaj grozovitega. So družabni metuljčki, toda včasih njihova neodločnost in opravljivost postaneta prava toksična bomba. Če jih po kakšnem naključju razjezite, se pripravite na to, da vam bodo "nehote" pozabili povedati kakšno bistveno informacijo.

Lev

Levi želijo imeti vedno prav in biti v središču pozornosti, zahtevajo pa tudi, da je vedno vse po njihovem. Ta kombinacija je lahko neizmerno naporna za vse, ki jih obkrožajo. Prepričevali vas bodo, da vse počnejo z najboljšimi nameni, toda ob njihovi želji po prevladi se boste pogosto začeli spraševati, ali vas imajo samo za statista v svoji življenjski zgodbi.