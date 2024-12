Ta nebesna znamenja so vedno v odlični telesni formi

Dvojčka

Dvojčki so znani po svojem nemirnem duhu in stalni potrebi po gibanju. Redko se zadržijo na enem mestu, zaradi aktivnega družbenega življenja pa tudi redko obsedijo doma in se prenajedajo. Radi imajo lahko in raznoliko prehrano, kar jim nedvomno pomaga, da ostanejo v formi.

Devica

Device so obsedene z zdravjem in vedno pazijo na to, kaj vnašajo v svoje telo. Ker so neverjetno posvečene podrobnostim, so pravi strokovnjaki za uravnotežene obroke in zdrave navade. Med telesnimi aktivnostmi, ki jih najraje izbirajo za telesno vadbo, sta joga in hitra hoja.

Strelec

Strelci obožujejo pustolovščine in aktivnosti na svežem zraku, zato pogosto pokurijo več kalorij, kot jih zaužijejo. Zaradi svojega nepredvidljivega duha se ne vdajajo rutinskemu in čezmernemu prehranjevanju, njihova ljubezen do raziskovanja jih pogosto odvede k zdravim, eksotičnim jedem.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji izvirnosti in nekonvencionalne so tudi njihove prehrambne navade. Pogosto so vegetarijanci ali vegani in vedno izbirajo lahke, hranil polne jedi. Radi tudi eksperimentirajo z različnimi oblikami telesne vadbe, kar jim dodatno pomaga, da obdržijo dobro telesno formo.

Oven

Ko gre za telesno aktivnost, je le redkokdo tako zavzet, kot so ovni. Zaradi svoje energije in tekmovalnosti, ki jih vodi v športu, so praviloma zelo fit ljudje. Ob tem se tudi redko prepustijo prenajedanju, saj so izjemno osredotočeni na svoje cilje in vedno iščejo nove izzive.