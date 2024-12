Najbolj "žleht" ljudje se rodijo v teh znakih

Bodimo iskreni – nekateri ljudje so preprosto zlobni. To kažejo na različne načine, od subtilne manipulacije do odprte konfliktnosti, po mnenju astrologov pa so praviloma rojeni v enem od treh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni nikoli ne pozabijo, če jih je kdo prizadel, a tega ne kažejo navzven, ne vpijejo in ne delajo drame. Svoje maščevanje pozorno načrtujejo, hladnokrvno in natančno ciljajo točno tja, kjer najbolj boli. Počakajo, da napoči pravi trenutek, in udarijo. Škorpijonom se ves čas zdi, da jih vesolje preizkuša, in ko prestopite njihovo mejo, na plan udari njihova temačna stran.

Dvojčka

Dvojčki niso klasično zlobni, a s svojim ostrim jezikom pogosto prestopijo mejo. Če so se še trenutek nazaj z vami šalili, nenadoma ugotovite, da so vas sarkastično užalili, in to z nasmeškom na ustnicah. Njihova zloba se skriva v besedah, ne dejanjih, so mojstri besedne manipulacije in imajo neverjetno sposobnost, da druge spravijo v težave, oni pa ostanejo nedolžni.

Kozorog

Kozorogi na prvi pogled morda ne delujejo zlobno, a se pod njihovim mirnim in hladnim površjem skriva neverjetno oster um, ki je pripravljen na poteze, na katere drugi ne bi nikoli pomislili. Če jih prizadenete ali se postavite na pot njihovim ambicijam, bodite pripravljeni – ne bodo vpili in se prepirali, ampak vas bodo strateško in preračunljivo umaknili iz enačbe.