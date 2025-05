Ti znaki horoskopa so srce vsake zabave

Strelec

Strelci so pravi optimisti, spontani in vedno pripravljeni na šalo. Njihova energija je nalezljiva, zaradi ljubezni do dogodivščin in novih doživetij pa so izjemno zabavni sogovorniki. Vedno imajo pripravljeno kakšno zanimivo zgodbo, domislico ali načrt za naslednjo pustolovščino. Ljudje jih imajo radi, ker je z njimi vse lažje in bolj sproščeno, s svojim navdušenjem pa tudi druge spodbudijo, da se odprejo. Ob strelcih v vsaki družbi zapiha veter svobode in neobremenjenosti.

Lev

Levi povsem naravno pritegujejo pozornost in to ne vsiljivo, ampak s svojo toplino, šarmom in samozavestjo. Všeč jim je, če se ljudje okoli njih zabavajo, in zato pogosto prevzamejo vlogo gostitelja, zabavljača oziroma tistega, ki povezuje družbo. Že s svojo prisotnostjo dvignejo razpoloženje, ker vedno vedo, kako ljudi vključiti v pogovor, jih pohvaliti oziroma z le nekaj besedami povzročiti, da se vsi počutijo bolje. Ob levih v družbi nikoli ne zavlada neprijetna tišina.

Dvojčka

Dvojčki so komunikativni, duhoviti in vedno polni zanimivih tem za pogovor. Prilagoditi se znajo prav vsakomur, zato so idealni za druženja v velikih skupinah. Povezati znajo ljudi, ki se sploh ne poznajo, začeti pogovor, ki zanima prav vse, in ozračje ogreti s spontanimi komentarji. Imajo ta dar, da opazijo, ko se kdo počuti izločenega, in ga subtilno vključijo v pogovor. Z dvojčki druženje ni nikoli dolgočasno in ob njih se vedno zdi, da čas kar zleti mimo.