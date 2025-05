Najbolje se poljubljajo ljudje, rojeni v teh dveh znakih

Rak

Ljudje, rojeni v znamenju raka, se poljubljajo s čustvi, nežnostjo in popolno prisotnostjo. Zanje poljub ni le fizično dejanje, ampak način, da pokažejo, koliko jim pomenite, ne da bi vam to morali povedati. Ko se poljubljajo, si želijo, da bi se druga oseba počutila ljubljeno, varno in povezano. V njihovih poljubih se čutita toplina doma in občutek pripadnosti.

S pomočjo svoje čustvene globine raki znajo prepoznati, kaj njihov partner v nekem trenutku potrebuje – nežnost, podporo ali le tiho bližino. Njihovi poljubi umirijo, zbližajo in prebudijo občutke, ki jih je težko opisati z besedami.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po svoji intenzivnosti, ki je jasno izražena tudi v načinu, na katerega se poljubljajo. Njihovi poljubi so strastni in polni energije, kot bi v njih pustili del sebe. Radi prevzamejo pobudo in pogosto točno vedo, kako prirediti trenutek, ki se ga bo njihov partner še dolgo spominjal. Zanje je poljub začetek povezanosti na višji ravni.

Tisto, po čemer škorpijoni izstopajo, je sposobnost, da prek poljuba izrazijo svoja čustva in želje, ne da bi bili preračunljivi. Njihova energija je nalezljiva in magnetična, izkušnje poljuba s škorpijonom pa ni mogoče primerjati z ničimer drugim.