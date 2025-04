Ti znaki horoskopa so največji deloholiki

Večina ljudi komaj čaka, da se zlekne na kavč in preneha razmišljati o službi. A ne vsi – za tri nebesna znamenja velja, da jim neaktivnost povzroča neprijetnost in komaj čakajo, da se spet spravijo v akcijo.

Kozorog

Kozorogi ne počivajo, poznajo le krajše "prekinitve" dela. Tudi ko jih kdo prisili v počitek, tega izkoristijo za to, da si v mislih sestavijo spisek obveznosti v naslednjih sedmih dneh. Zanje je počitek izgubljanje časa, čeprav se zavedajo, da to ni res. Toda kako naj gledajo v zrak, če pa bi v tem času lahko opravili tri službene naloge in se mimogrede naučili še osnov obrezovanja sadnih dreves?

Devica

Za device je ležanje enako brezdelju, to pa se jim zdi grozno. Takoj ko se poskusijo sprostiti, jim možgani kričijo, da so zagotovo pozabile na nekaj. Zato vstanejo, preverijo, ali je likalnik izklopljen (čeprav niso likale), počistijo kuhinjo (ki je že bila čista) in preverijo svoj koledar. Njihov idealen dopust vključuje organizirane zapiske, pospravljene predale in občutek, da so bile učinkovite.

Oven

Ovni so kot otroci, ki jih poskušate pripraviti do tega, da bi mirno sedeli. Zdi se, da so pri miru, a v sebi kričijo. Ovni imajo notranji motor, ki nikoli ne neha hrumeti, in čeprav vedo, da bi jim počitek koristil, se jim takrat, ko niso v gibanju, zdi, da izgubljajo nadzor. Njihova različica oddiha vključuje načrtovanje naslednje akcije, najbolj pa se spočijejo na adrenalinskih izletih. Ali vsaj ob pospravljanju.