Meta Hrovat v Pjongčang z zlato popotnico

Meta Hrovat je nova mladinska svetovna prvakinja v slalomu. Foto: Sportida

Vitrina slovenskih kolajn na mladinskih svetovnih prvenstvih je bogatejša za novo zlato odličje. V Davosu je namreč Meta Hrovat slavila prepričljivo zmago v slalomu. Na koncu je za kar 72 stotink sekunde ugnala Avstrijko Franzisko Gritsch, tretja pa je bila domačinka Aline Danioth.

Hrovatova, ki je v torek padla na veleslalomu, je bila po prvi vožnji druga. Nato je postregla z najboljšim časom finala, za nameček pa je vodilna Avstrijka Katharina Liensberger odstopila. Neja Dvornik je bila kot druga najboljša Slovenka 17.

''V bistvu še zjutraj nisem bila prepričana, če bom šla na tekmo, saj me je še precej bolel bok. Potem sem začela smučati in videla, da me sploh ne ovira in da tega med smučanjem sploh ne čutim. Od slaloma sicer ne pričakujem veliko, saj še nisem tako samozavestna. Kakšen dan imam dober, kakšen pa ne. Sproščeno sem šla že na prvo progo, v drugo pa sem si rekla, kar bo, pa bo. Še drugič se mi je uspelo odpeljati v redu, tako da, rezultat je tukaj,'' je po tekmi veselo pripovedovala Meta.

Po lanskem srebru v kombinaciji v Aareju je še ne 20-letna Gorenjka, ki si je s tem izborila tudi slalomski nastop v finalu svetovnega pokala, osvojila še drugo posamično kolajno na MSP. Skupaj s Sašo Brezovnik, Štefanom Hadalinom in Aljažem Dvornikom pa je bila leta 2016 zlata na ekipni tekmi v Sočiju.

Obenem je po prvih stopničkah v svetovnem pokalu (v soboto je bila tretja na veleslalomu v Lenzerheideju) to nova lepa popotnica pred prvim nastopom na olimpijskih igrah v Pjongčangu.