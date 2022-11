Po pismu zdaj še srečanje: Tina Maze in Mateja Svet končno iz oči v oči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob robu dobrodelne prireditve Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij sta se končno srečali dami, ki sta spisali zgodovino slovenskega smučanja, Tina Maze in Mateja Svet.

Ob robu dobrodelne prireditve Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij sta se končno srečali dami, ki sta spisali zgodovino slovenskega smučanja, Tina Maze in Mateja Svet. Foto: Bor Slana/STA

Ob robu dobrodelne prireditve Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij, kjer so sinoči zbrali kar 135 tisoč evrov za pomoč mladim športnikom, sta se prvič srečali dve veliki dami slovenskega alpskega smučanja: Tina Maze, letošnja ambasadorka projekta, in Mateja Svet, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja orala slovensko smučarsko ledino na najvišji ravni.

Mateja Svet je svoje spoštovanje do Tine Maze izpostavila že prejšnji petek, ko je na novinarski konferenci pred okroglo mizo, ki je predstavljala uvod v odprtje razstave Mateja je zlata! v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču, Mazejevo izpostavila kot eno najboljših športnic na svetu.

"Tina Maze sodi med najboljše, ne samo smučarje, ampak športnike na svetu. To, kar je dosegla ona, je zame oddaljeno svetlobna leta, zato se z njo ne morem primerjati. Sodi v posebno kategorijo redkih, ne samo smučarjev, ampak športnikov. Zelo smo lahko ponosni, da je naša," je v petek izjavila Svetova, ki je muzeju predala več kot 500 predmetov iz svoje kratke, a izjemno uspešne smučarske kariere.

Mazejeva je v pogovoru za RTV Slovenija povedala, da je bila Svetova njena vzornica. Foto: Bor Slana/STA

54-letna Ljubljančanka, ki je kariero končala že pri rosnih 21 letih, do takrat pa osvojila naslov svetovne prvakinje in olimpijske podprvakinje, sedemkrat zmagala v svetovnem pokalu in v sezoni 1987/1988 slavila tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu, je Mazejevi v obdobju njene rezultatske krize na pobudo legendarnega športnega novinarja Vita Divca napisala pismo, ki je Črnjanki vlilo novega zagona.

Foto: Bor Slana/STA

"Nikoli ne bi pričakovala, da bi moje pisanje lahko imelo tak učinek nanjo. Zdi se mi nenavadno. Če sem kakorkoli pripomogla k temu, vsaj zrnce, da ni odnehala in nadaljevala svojo diamantno pot, potem je meni to v čast," je Svetova leta 2018 povedala v oddaji Od blizu z Vesno Milek. Njeno pismo je objavljeno tudi v biografskem romanu Jaz. Tina., ki ga je leta 2017 napisal pokojni Divac.

Utrinki z dobrodelne prireditve Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij (foto: Bor Slana/STA):

Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA Prireditve se je udeležila tudi nekdanja alpska smučarka Anna Veith. Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA

Preberite še: