Dobrodelno okrog Slovenije letos s posebnim ciljem

Trasa projekta Dobrodelno okoli Slovenije z izjemo nekaj lepotnih popravkov ostaja enaka kot lani, enak je tudi koncept projekta, edina sprememba je ta, da se kolesarska vožnja ne bo več odvijala nepretrgoma, ampak samo podnevi. Posledično bo kolesarje, vključno z glavnim organizatorjem projekta Damijem Zupijem, lahko pozdravilo še več navijačev in podpornikov, vsi vpleteni v projekt pa bodo posledično pri svojem poslanstvu – povrniti nasmeh na otroška lica – še uspešnejši, verjamejo organizatorji projekta.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Karavana bo obiskala več kot 205 krajev in 86 občin, kjer bo ob sprejemih lokalnih skupnosti podarjeno vsaj eno kolo. V preteklih letih se je karavani DOS pridružilo že več kot 1.200 posameznikov. Letos bodo vsi otroci, ki bodo pričakali karavano DOS, prejeli pravljico z naslovom "Kolesar, ki je rešil svet", ki spodbuja zdrav življenjski slog in krepi vrednote povezovanja, pomoči in navdiha.

Projekt Dobrodelno okoli Slovenije je razdeljen v pet etap, ki bodo potekale med 13. in 17. majem:

1. etapa: Velenje–Kobarid

2. etapa : Kobarid–Postojna

3. etapa: Postojna–Brežice

4. etapa Brežice–Gornja Radgona–Polana (Murska Sobota)

5. etapa: Polana (Murska Sobota)–Velenje

Če se želite priključiti projektu, to lahko storite tako, da projekt z aktivnim kolesarjenjem podprete na terenu, pošljete SMS s ključno besedo ZaKolo5 na 1919, večje donacije pa lahko vplačate na TRR Karitas: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: 00 905, namen: ZA KOLO.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Predstavitev projekta in kolesarjev bo v ponedeljek, 12. 5. 2025, na javni prireditvi v Velenju. Svojo prisotnost so poleg kolesarjev iz Slovenije, Švice, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Poljske potrdili tudi nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec, motivacijski govorec Smiljan Mori, strastna kolesarka Petra Baus ter nekdanji rokometni trener in velik ljubitelj kolesarstva Tone Tiselj. Spletni prenos predstavitve kolesarjev in vseh pet etap si bo mogoče ogledati na spletni strani www.dos.si.

Več informacij o projektu DOS najdete na njihovi uradni spletni strani.