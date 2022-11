Tina Maze zbrala 135.000 evrov, koliko jih bo Roglič?

Primož Roglič se ne dobrodelne pobude vedno rad odzove. "Kako bi rekel? Če spregovorim, sem slišan, in z veliko močjo pride tudi velika odgovornost," je dejal kolesarski as in dodal: "Tako da ... Ja, če imam možnost delati takšne stvari ali pa pomagati na kakršen koli način mlajšim, se z veseljem pridružim takšnim projektom."

Roglič tako prevzema ambasadorstvo za leto 2023. "Prav vseh podrobnosti o projektu še ne vem, a že danes bomo startali prvo akcijo. Koliko bomo na koncu zbrali, bomo videli prihodnje leto ponovno ob tem dogodku tu novembra. Vsi se bomo potrudili, da bomo to poslanstvo predali naprej še na višji ravni," je še povedal.

Tina Maze, ki se je izkazala tudi kot voditeljica prireditve, je za dražbo v pomoč mladim slovenskim športnikom namenila 14 artiklov iz svoje bogate kariere, v kateri je osvojila štiri olimpijske kolajne, od tega dve zlati. Slovenska smučarska junakinja je bila izjemna ambasadorka projekta, saj so skupno zbrali kar 135.000 evrov.

Novi ambasador akcije Botrstvo v športu je Primož Roglič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na prireditvi je "dobrodelno žogo" predala svojemu nasledniku, ki še okreva po operaciji rame. Pri tem ga je izzvala, da jo bo moral kot pravi športnik skušati preseči pri zbiranju pomoči. "Stopam v velike škornje, ampak kam pa pridemo brez izzivov," je dejal dobitnik zlate olimpijske kolajne v vožnji na čas, ki je že na prireditvi na dražbo dal podpisan kolaž trenutkov svoje kariere z izklicno ceno 1 evro. Dražba bo trajala do prihodnje prireditve 2023, je dejal Roglič, celoten izkupiček pa bo namenil fundaciji.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je razkril, da se bo omenjena prireditev že prihodnje leto imenovala gala prireditev Fundacije Leona Štuklja in Mira Cerarja. "Ti dogodki so vsako leto za mene najlepša prelomnica v športu. Mi smo zdaj v osmih letih zbrali nekaj manj kot pol milijona evrov. Štipendijo je prejelo 640 mladih športnikov in športnic. Jaz si sicer želim, da bi bilo tega v globalnem smislu več, ali pa manj, če bi se na drugi strani zgodilo tisto, kar se ne. Potem takšne akcije, čeprav to neskončno radi počnemo, ne bi bile potrebne."

Botrstvo v športu je skupni program Olimpijskega komiteja Slovenije, Fundacije za podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom od 14 do 23 let.