Gabrovec obtožb Sodržnika ne komentira, Barada ima čisto vest

Na novinarski konferenci je Janez Sodržnik ponovil trditve o vročem dogajanju pred volitvami za predsednika OKS. "Pričakoval sem, da bo volilna kampanja dostojna, a do zdaj ni bilo tako," je ocenil. Pri tem je pokazal na svoja protikandidata. "Obsojam in obžalujem neetično ravnanje preostalih dveh kandidatov, saj se na terenu pojavljajo tudi grožnje, da bo kdo izgubil službo, kar je bilo najbolj opazno pri občinskih volitvah za predstavnike OKS na skupščini," je zatrdil Sodržnik.

Kot je dejal Barada na gala prireditvi Fundacije Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij, ima on povsem čisto vest glede svoje kampanje. "Jaz lahko rečem, da imam čisto čisto vest, nobene žal besede nisem rekel proti Sodržniku in je tudi ne bom. Sodržnik je še vedno moj kolega iz ekipe, torej podpredsednik OKS," je uvodoma za STA dejal Barada.

"Jaz lahko rečem, da imam čisto čisto vest," pravi Barada. Foto: Vid Ponikvar

Kot je dodal, se ne vtika v to, kako tekmeca izbirata svoji ekipi. "Da bi jaz koga kje rušil? Nisem ga. Imam čisto vest. Drugega komentarja nimam," je dejal Barada in dodal: "Sicer pa je dejstvo, da me Sodržnik večkrat videva, tako da bi lahko to mene vprašal neposredno. Jaz ga lahko vedno pogledam v oči in nikomur, niti njemu niti Franju (Bobinac, prav tako kandidat za predsednika OKS, op. STA), ne bom nikoli škodoval."

"Jaz menim, da je predsedniško mesto OKS častno mesto športa, v športu pa se igramo samo poštene igre," je sklenil za STA.

Sodržnik "obsodil enostransko podporo vodstva OKS"

Sodržnik se je danes obregnil tudi ob dogajanje na OKS in širše v krogih državnih športnih organizacij pred volitvami. "Obsojam enostransko podporo vodstva OKS in tudi javno lobiranje zdajšnjega predsednika OKS za Barado. To se ne bi smelo početi. Tako ravnanje oba preostala kandidata postavlja v nemogoč položaj," je še povedal Sodržnik.

Sodržnik se je danes obregnil tudi ob dogajanje na OKS in širše v krogih državnih športnih organizacij pred volitvami. Foto: Bor Slana/STA

O robu gala prireditve se vprašanju o umazanih predvolilnih igrah tako ni mogel izogniti niti Gabrovec, ki pa je dejal, da volitev novega predsednika OKS ne bo komentiral. "Jaz sem se odločil, da kar zadeva volitve, tudi z včerajšnjim klicem našega kolegija, ne bom komentiral. Naj se dogodki zgodijo tako, kot se morajo zgoditi. Jutri se končuje postopek zbiranja vseh kandidatur. Sam ne bom reagiral na nobeno, kot se temu reče, izjavo in temu primerno bom tudi ravnal v današnjem zaključnem nagovoru. Enostranskosti, ki je bila menda danes nekje izpostavljena, ni," je odločno poudaril predsednik OKS.

Dodal je, da je lani predstavil svoje razmišljanje o prihodnosti delovanja krovne slovenske športne organizacije, ko ni bilo še nobenega kandidata. "Zdaj imamo kandidate, celo že postavljene liste, a jaz zanesljivo do 16. decembra (datum volitev OKS, op. STA) ne bom ničesar komentiral."

Pri STA so za odziv na izjave Sodržnika prosili tudi OKS in Franja Bobinca, prav tako kandidata za predsednika slovenske olimpijske organizacije.