Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se nadaljujejo presenečenja. Svetovni prvaki v mešani ekipni vožnji na čas so postali Švicarji, medtem ko je reprezentanca Nizozemske, sestavljena iz samih močnih imen (Daan Hoole, Bauke Mollema, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Mathieu van der Poel in Annemiek van Vleuten), doživela pravi polom in končala šele na petem mestu.

Don't know what happened but looks the tire exploded after I did hit the side of the road. So that was not the problem. Something caused I got out of balance, but what ever caused it: it will not help or change my situation. Now in the hospital. 🤞🤞 https://t.co/ApGAY4YITt — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 21, 2022

Mešana ekipna štafeta v vožnji na čas je sestavljena iz treh kolesarjev in treh kolesark. Najprej se na traso odpravijo moški, ki odpeljejo prvi krog, šele ko prečkajo ciljno črto, se po klančini spustijo ženske. Mešana štafeta je del svetovnih prvenstev šele do leta 2019, a je v Imoli v koronskem letu 2020 ni bilo na sporedu.

Težave za Nizozemce, svetovne prvake iz leta 2019, so se začele že v prvem delu dirke, ko je nastopila moška ekipa.

Najprej je Bauke Mollema, nizozemski državni prvak v vožnji na čas, zaradi težav s kolesom (snela se mu je veriga) na polovici proge izgubil precej časa, še huje pa je bilo v drugem delu, ko so se na cesto zapeljale ženske.

Olimpijska prvakinja v vožnji na čas in najbolj raznovrstna kolesarka na svetu Annemiek van Vleuten je takoj po spustu s startne klančine grdo padla in se poškodovala. Izkušena kolesarka je bila ob dogodku vidno šokirana in kar ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo v delčku sekunde.

Kot je pozneje zapisala na družbenih omrežjih, so jo odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preiskave in rentgensko slikanje. "Odrgnine imam po vsem telesu, še posebej pa me skrbi desni komolec/roka. Moje sprednje kolo je razneslo, kar je povzročilo padec," je zapisala na Twitterju. To najverjetneje pomeni, da na cestni dirki (24. septembra), ne bo nastopila oziroma bodo njene možnosti za osvojitev mavrične majice bistveno manjše.

On my way to the hospital for x rays of my right side. All bruised and especially worried about my right elbow/arm. My front tire exploded and I crashed. — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 21, 2022

Po težavah Molleme sta Mathieu van der Poel in Daan Hoole sicer nadaljevala vožnjo, a za najboljšim časom švicarske moške trojke zaostala za kar 40 sekund. Zaostanek je v drugem delu, ko so tekmovale ženske, samo še naraščal.

She always insists to us: 'I'm not superhuman.' And even if we don't believe her, it's moments like this that remind ourselves we all are so fragile.@AvVleuten on her way to exams to check on her right side after #Wollongong2022 crash. Wishing for the best 🙏



📸 @UCI_cycling pic.twitter.com/5kP6DOlAk1 — Movistar Team (@Movistar_Team) September 21, 2022

Ellen van Dijk, ki je v nedeljo osvojila novi naslov svetovne prvakinje v vožnji na čas, in Riejanne Markus sta se po padcu svoje reprezentančne kolegice trudili do cilja, a sta ga dosegli 52 sekund počasneje kot zmagovalna švicarska ekipa, kar je zadostovalo zgolj za peto mesto.

Švicarji so novi svetovni prvaki v mešani ekipni vožnji na čas. Naslov svetovnih podprvakov so osvojili Italijani, tretji so bili Avstralci.

Drugo mesto so osvojili Italijani (Elena Cecchini, Filipoo Ganna, Edoardo Affini, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini in Matteo Sobrero), ki so jih od mavrične majice ločile zgolj tri sekunde, tretje pa Avstralci (Sarah Roy, Georgia Baker, Luke Plapp, Alexandra Manly in Michael Matthews).

Favorizirani Nemci, branilci naslova, so končali tik pod zmagovalnim odrom.

Slovenija v tej disciplini ni imela svojih predstavnikov.