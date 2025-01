Severni Korejci so se po ukrajinskih navedbah umaknili s fronte v Kursku

Ukrajina meni, da so se severnokorejske enote, nameščene v ruski regiji Kursk, umaknile zaradi velikih izgub, ki jih je povzročila ukrajinska vojska, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik ukrajinskih specialnih enot Oleksandr Kindratenko.

"V zadnjih treh tednih nismo videli ali zaznali nobene dejavnosti ali oboroženih spopadov s severnokorejskimi vojaki," je dejal in dodal, da so se po oceni ukrajinske strani umaknili zaradi velikih izgub, ki so jih utrpeli.

O umiku severnokorejskih vojakov je pred tem danes poročal tudi ameriški časnik New York Times. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov teh informacij ni želel komentirati, poroča AFP.

Po navedbah Južne Koreje, Ukrajine in ZDA je Severna Koreja od lanskega oktobra napotila približno 11 tisoč vojakov v regijo Kursk, kjer naj bi ruskim silam pomagali ponovno zavzeti ozemlje, ki ga od avgustovske ofenzive nadzoruje Ukrajina. Moskva teh informacij ni ne potrdila ne zanikala.

Rusija in Severna Koreja, ki sta obe tarči zahodnih sankcij, sta od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 poglobili politične, vojaške in kulturne vezi. V začetku leta 2024 sta podpisali pakt o medsebojni obrambi, junija pa pogodbo o strateškem partnerstvu, ki med drugim določa medsebojno vojaško pomoč in sodelovanje v luči sankcij.