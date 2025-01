"Upam, da se bomo po lestvici vojaškega zaostrovanja letos pomaknili navzgor, naše ameriške nasprotnike prisilili, da se odplazijo stran, in pokončali Evropejce," je bil v nedavnem pogovoru za prokremeljski Radio Komsomolska Pravda neposreden 72-letni Sergej Karaganov.

Po navedbah ukrajinskih virov je šlo za odziv Karaganova na različne predloge iz sfere ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kako končati vojno v Ukrajini:

What is the Kremlin's reaction to President Trump's proposal to end Russia's war in Ukraine?



Listen to what the Kremlin heads are saying, through Putin's mind: They do not want to find any compromises in their genocidal war in Ukraine. They are preparing for a stronger… pic.twitter.com/k3dlxssSOm