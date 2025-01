Ruske sile ob nočnih napadih z droni zavzele vas v regiji Harkov

Ruska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi danes zavzela vas Dvorična v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov. Pred tem je bilo ponoči v regijah Harkov in Odesa v ruskih napadih z droni ranjenih osem ljudi, dve osebi pa sta bili ubiti v Donecku, so sporočile ukrajinske oblasti.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je ruska vojska danes zavzela vas Dvorična, kjer je pred vojno živelo več kot tri tisoč ljudi. Vas leži ob strateško pomembni reki Oskil.

Ruske sile so sicer omenjeno vas zavzele že ob začetku invazije na Ukrajino leta 2022, čez nekaj mesecev pa jih je v protiofenzivi od tam pregnala ukrajinska vojska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je medtem danes sporočila, da je odbila silovite ruske topniške napade na mesti Časiv Jar in Toreck v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, kjer se nadaljujejo siloviti spopadi.

Ukrajinske letalske sile pa so sporočile, da je ruska vojska ponoči izvedla obsežne napade z okoli sto droni v 13 regijah, tudi v okolici Kijeva, od katerih so jih 65 sestrelili, 28 pa jih ni imelo eksploziva.

Po podatkih lokalnih oblasti je v mestu Harkov ruski dron zadel tovarno in povzročil požar. Šlo naj bi za tovarno za predelavo lesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah AFP sta dve osebi potrebovali zdravniško oskrbo, še dve pa sta bili ranjeni ob napadu ruskega drona v bližnji vasi.

Ob tem sta bila po navedbah lokalnih oblasti v regiji Doneck v ruskem obstreljevanju ubita dva človeka, v Odesi na jugozahodu Ukrajine pa so ruski droni ranili štiri ljudi ter poškodovali šolo in več stanovanjskih poslopij. O gmotni škodi po ruskih napadih so poročali tudi iz mesta Uman blizu Kijeva.