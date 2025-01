Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi

Ukrajinska zračna obramba je po navedbah Kijeva ponoči sestrelila 57 ruskih dronov. Napadi so povzročili škodo v regijah Dnipropetrovsk, Sumi, Ivano-Frankivsk in v Kijevu. Poškodovani so bili infrastrukturni objekti in več stanovanjskih stavb, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Tarča napadov je bila ponoči tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega obrambnega ministrstva je zračna obramba sestrelila 32 ukrajinskih dronov nad petimi regijami. Ministrstvo je danes prav tako sporočilo, da je vojska prevzela nadzor nad vasjo Nikolajevo-Darino v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta lani vdrle ukrajinske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je z vdorom v Kursku zavzela več deset krajev, a je njeno napredovanje zastalo, ko je Moskva na območje napotila okrepitve, vključno s severnokorejskimi vojaki.

Ruske sile so pred tem v nedeljo poročale tudi o zasedbi novega kraja v ukrajinskem Donecku.