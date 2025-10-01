Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

električni avtomobili Renault 4 policija

Renault 4 e-tech kot policijsko patruljno vozilo

Prvi električni policijski: renault 4 tudi za slovensko policijo, a le za eno leto #foto

Renault 4 policija | Foto Renault / GA Adriatic

Foto: Renault / GA Adriatic

V sklopu slovenske predstavitve renaulta 4 so pokazali tudi policijsko različico tega avtomobila.

Policije v številnih državah so v zadnjih letih v svojo floto vpeljale tudi električna vozila. Največkrat predvsem za vlogo mestnih patruljnih avtomobilov, ponekod pa tudi v resnejši vlogi in celo z utemeljeno smiselnostjo iz vidika vzdrževalnih stroškov. Slovenska policija na tem področju precej zamuja in to kljub policijski “katrci”, ki so jo v Ljubljani včeraj pokazali prvič.

Na slovenske ceste je pripeljal novi renault 4, električna reinkarnacija nekdanje priljubljene katrce. Ta nudi enako osnovo kot renault 5, a za doplačilo dva tisoč evrov veliko bolj prostoren in praktičen avtomobil. Preberite si več o avtomobilu.

Renault 4 policija | Foto: Renault / GA Adriatic Foto: Renault / GA Adriatic V načrtu je enoletna uporaba

To je prvi slovenski patruljni policijski avtomobil z električnim pogonom, že od prej pa ima policija tudi električnega renault kangooja za potrebe kurirskih storitev. Ta renault 4 pa ni postal del stalne flote, saj ga je Renault oziroma družba GA Adriatic slovenski policiji predalo zgolj v enoletno uporabo. Opremljen je s policijsko grafično podobo ter svetlobno in zvočno signalizacijo. 

“Povratne informacije policijskih strokovnih služb bodo omogočile nadaljnji razvoj ter utrdile zavezanost znamke Renault usmerjene k inovacijam in trajnostni mobilnosti. Hkrati bodo policisti avto uporabljali tudi v izobraževalne namene v različnih institucijah po Sloveniji,” so zapisali pri GA Adriatic.  

Policija je v Sloveniji pri elektrificranih pogonih za zdaj uporabljala predvsem Toyotine hibridne avtomobile. 

Renault 4 policija | Foto: Renault / GA Adriatic Foto: Renault / GA Adriatic Renault 4 policija | Foto: Renault / GA Adriatic Foto: Renault / GA Adriatic Renault 4 policija | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Renault 4 policija | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

električni avtomobili Renault 4 policija
