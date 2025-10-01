Sreda, 1. 10. 2025, 6.20
28 minut
Renault 4 e-tech kot policijsko patruljno vozilo
Prvi električni policijski: renault 4 tudi za slovensko policijo, a le za eno leto #foto
V sklopu slovenske predstavitve renaulta 4 so pokazali tudi policijsko različico tega avtomobila.
Policije v številnih državah so v zadnjih letih v svojo floto vpeljale tudi električna vozila. Največkrat predvsem za vlogo mestnih patruljnih avtomobilov, ponekod pa tudi v resnejši vlogi in celo z utemeljeno smiselnostjo iz vidika vzdrževalnih stroškov. Slovenska policija na tem področju precej zamuja in to kljub policijski “katrci”, ki so jo v Ljubljani včeraj pokazali prvič.
V načrtu je enoletna uporaba
To je prvi slovenski patruljni policijski avtomobil z električnim pogonom, že od prej pa ima policija tudi električnega renault kangooja za potrebe kurirskih storitev. Ta renault 4 pa ni postal del stalne flote, saj ga je Renault oziroma družba GA Adriatic slovenski policiji predalo zgolj v enoletno uporabo. Opremljen je s policijsko grafično podobo ter svetlobno in zvočno signalizacijo.
“Povratne informacije policijskih strokovnih služb bodo omogočile nadaljnji razvoj ter utrdile zavezanost znamke Renault usmerjene k inovacijam in trajnostni mobilnosti. Hkrati bodo policisti avto uporabljali tudi v izobraževalne namene v različnih institucijah po Sloveniji,” so zapisali pri GA Adriatic.
Policija je v Sloveniji pri elektrificranih pogonih za zdaj uporabljala predvsem Toyotine hibridne avtomobile.