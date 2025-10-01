Na slovenske ceste je pripeljal novi renault 4, električna reinkarnacija nekdanje priljubljene katrce. Ta nudi enako osnovo kot renault 5, a za doplačilo dva tisoč evrov veliko bolj prostoren in praktičen avtomobil. Enega renaultov 4 je dobila tudi slovenske policija, kar je prvi policijski električni avtomobil v Sloveniji.

Foto: Renault Kot smo nedavno že napovedali, bo ena pomembnejših jesenskih novosti na slovenskih cestah novi renault 4. Čeprav tehnično nima smisla iskati pretiranih vzporednic z ikoničnim originalom, to je ljudsko "katrco", ki so jo prodali v več kot osem milijonih primerkov in jo dolgo izdelovali tudi v novomeškem Revozu, je to vseeno dober naslednik nekdanjega renaulta 4.

Zdaj prihaja s povsem električne platforme, tako oblikovno kot uporabniško pa dobro spominja na original. Zunanjost sicer ni tako neposredno primerljiva kot pri petki, a v zunanjih potezah hitro najdemo podobne linije kot so avtomobil zarisale nekoč. Podobno je v notranjosti, kjer je "katrca" slovela po svoji raznovrstnosti in prilagodljivosti.

Video - sprehod okrog novodobne “katrce”

Že po prvem vtisu lahko rečemo, da je to trenutno Renaultov potencialno najbolj zanimiv električni avtomobil. V primerjavi s petko ni pretirano dražja, a zato ponuja veliko več avtomobila, več prostora, praktičnosti in prav gotovo lahko postane tudi prvi domači družinski avtomobil.

V primerjavi s petko je namreč daljša za 22 centimetrov in to se občutno pozna tako na zadnji klopi kot tudi v zelo solidnem prtljažniku. Nahaja se na sredini med bencinsko gnanima sorodnikoma cliom in capturjem – od prvega je devet centimetrov daljša, od drugega enako krajša.

Renault 4 prihaja z dvema baterijama (40 ali 52 kWh). Pri manjši kapaciteti je moč elektromotorja 90 kilovatov, pri večji pa 110 kilovatov. Manjša baterija je na voljo le z osnovnim paketom, pri višjih paketih pa je vključena večja baterija.

Kdor ne bo izbral doplačil (razen morda barve), bo tudi renaulta 4 z drugim od treh paketov opreme dobil s ceno pod 35 tisoč evrov in s tem lahko nato pridobil še 7.200 evrov subvencije.

Ob izkoriščeni subvenciji stane kot bencinsko gnani captur

Avtomobil se tako uvršča v zanimiv cenovni razred pod 35 tisočaki. Letos nas je v tem razredu že prepričala električna ford puma, ki tudi sodi med neposredne tekmece tega avtomobila.

V primerjavi z bencinsko gnanim capturjem je novi renault 4 dražji za približno sedem do deset tisočakov, ob izkoriščeni subvenciji pa bo renault 4 stal približno toliko kot captur z zmogljivejšo različico motorja (103 kW).

Čaka nas zanimiv test avtomobila, kjer bomo tudi s tovorom preizkušali notranjo prilagodljivost avtomobila. Sedeže je na primer mogoče zložiti v ravno dno in peljati daljše predmete. To spominja na duh originalne "katrce". Na drugi strani avtomobil še nima baterij tipa LFP (prihajajo šele naslednje leto s prenovljenim meganom), tudi moč polnjenja DC je omejena na le sto kilovatov. Pri klasični polnilnici AC je moč polnjenja do 11 kilovatov.

