Pod Pohorjem so se štiri dni povezovali tehnologija, ljudje in ideje

V vznožju Pohorja na obrobju Maribora so se strokovnjaki, distributerji in partnerji podjetja Silco z vsega sveta zbrali na dogodku Silco Summit 2025, ki je presegel okvire klasične konference. Zajemal je bogat strokovni program in navdihujoče razprave, vse to prepleteno s pristno energijo sodelovanja.

Podjetje Silco s sedežem v Sloveniji je že več kot 25 let eno vodilnih imen v avtoreparaturni industriji. Razvija, proizvaja in distribuira napredne materiale ter rešitve za avtoličarstvo, pri čemer posebno pozornost namenja tehnološkim inovacijam, trajnostnim procesom in izobraževanju strokovnjakov po vsem svetu.

Njihovi izdelki so prisotni v več kot 50 državah, Silco pa si je zgradil ugled z združevanjem znanja, natančnosti in zanesljivosti – vrednot, ki so zaznamovale tudi letošnji vrh.

Pristna energija sodelovanja Foto: Silco

Strokovni vrhunec: od umetne inteligence do prihodnosti avtoreparature

Osrednji konferenčni dan je postregel z zanimivim prepletom tehnologije, umetne inteligence in razvoja kadrov. Dogodek je odprl direktor družbe Silco Sašo Kronovšek, ki je poudaril pomen partnerstva in inovacij za dolgoročno rast podjetja.

Predstavitev aktualnega portfelja družbe Silco je vodil Matjaž Ravnjak z oddelka za raziskave in razvoj, pregled trendov v avtoličarski industriji pa je predstavil direktor prodaje Nikos Georgiou. Strinjala sta se, da prihodnost avtoreparature ni le v kakovostnih materialih, temveč tudi v digitalizaciji in inteligentnih procesih.

Predstavitev aktualnega portfelja družbe Silco pod taktirko Matjaža Ravnjaka iz oddelka za razvoj in raziskave Foto: Silco

Mreženje in znanje od distribucije do razvoja talentov

Posebno pozornost so pritegnili interaktivni paneli, ki so udeležence spodbudili k izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Pogovor o distribucijskih izzivih in priložnostih je vodil Boštjan Gomboc, s sogovorniki iz ZDA, Švedske in Romunije pa je razkril, kako globalne tržne spremembe vplivajo na distribucijsko mrežo.

Vodja kadrov v družbi Silco Tea Kozar je vodila pogovor o zadrževanju kadrov in razvoju talentov. Med drugim so razpravljali o pomembnosti mehkih veščin, motivacije ter povezovanja "glave in srca" pri sodobnem vodenju.

Vodja kadrov v družbi Silco Tea Kozar je vodila pogovor o zadrževanju kadrov in razvoju talentov. Foto: Silco

Umetna inteligenca, digitalni marketing in olimpijski duh

Digitalni del konference je bil prava poslastica za vse, ki jih zanimata tehnologija in prihodnost marketinga. Roman Krušič, Damjan Blagojević in Peter Mesarec so z duhovitostjo in konkretnimi primeri prikazali, kako umetna inteligenca, osebno znamčenje (branding) in digitalni kanali spreminjajo način dela v industriji.

Vrhunec dneva je bila zagotovo motivacijska predstavitev olimpijske prvakinje Urške Žolnir Jugovar, ki je s svojim pogledom na vztrajnost, disciplino in ekipni duh navdušila občinstvo ter povezala šport s poslovnim svetom.

Zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar je govorila o povezanosti poslovnega sveta in športa. Foto: Silco

Ko delo sreča druženje in energija, ki povezuje

Silco Summit 2025 je prerasel okvire konference, saj je bil dogodek povezovanja. Ob strokovnem programu so udeleženci uživali v vinskem doživetju v središču Maribora ter sprostitvenem pohodu Energy Day na Pohorju, kjer so partnerji ob svežem zraku sprožili konstruktivne pogovore, ki pogosto vodijo do najboljših idej.

Gostje iz več kot desetih držav so dogodek opisali kot navdihujoč, profesionalen in človeško topel. Pohvalili so predvsem izjemno organizacijo, kakovosten program in odlično energije ter priložnost za gradnjo skupnosti, ne zgolj partnerstev.

Silco Summit 2025 je znova pokazal, da njegov organizator, uspešna slovenska družba Silco, razume, da tehnologija napreduje le takrat, ko jo poganjajo ljudje. Z združevanjem znanja, inovacij in mednarodne skupnosti so ustvarili dogodek, ki bo še dolgo navdihoval vse, ki verjamejo v moč sodelovanja.