Padec kriptovalut – zakaj je zdaj odlična priložnost za nakup?

Kriptotrg je v zadnjih dneh doživel sunkovit popravek, ki je presenetil celo izkušene trgovce. Potem ko je Bitcoin dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost pri približno 124 tisoč dolarjih, se je več dni zadrževal okoli ravni 117 tisoč dolarjev, nato pa nenadoma zdrsnil proti 112 tisoč dolarjev.

Za številne analitike ta padec pomeni hiter "flush", ki pogosto označuje lokalno dno in odpira priložnosti za nove nakupe.

Ker dolgoročni sentiment ostaja pozitiven, likvidnost pa se postopoma vrača, številni vlagatelji zadnji zdrs že vidijo kot odskočno desko za naslednjo rast. Prav v takšnih trenutkih je mogoče kakovostne projekte kupovati po nižjih cenah in si zagotoviti prednost pred naslednjim valom povpraševanja.

Best Wallet Token – žeton večverižne denarnice prihodnosti

Best Wallet Token velja za enega najbolj odmevnih lansiranj letošnjega leta. Gre za žeton, ki stoji v središču inovativne večverižne denarnice, zasnovane za trgovce in dolgoročne vlagatelje.

Uporabnikom omogoča enotno in varno okolje za upravljanje različnih omrežij od Solane in Ethereuma do BNB Chain. S tem odpravlja potrebo po uporabi več ločenih aplikacij, kar zmanjšuje tveganja in poenostavlja uporabniško izkušnjo.

Projekt gradi dodano vrednost s programom nagrajevanja, točkami zvestobe in spodbudami za zgodnje uporabnike, kar ustvarja stabilno povpraševanje po žetonu. V predprodaji je Best Wallet že zbral več kot 15 milijonov evrov, kar potrjuje, da projekt presega običajno špekulacijo in ima dejansko tržno zanimanje.

Sredstva iz predprodaje so namenjena razvoju novih funkcij, širitvi podpore za dodatna omrežja ter nadgradnji varnostnih mehanizmov. Če bo Bitcoin v prihodnjih mesecih ponovno sprožil val povpraševanja po altcoinih, bo večverižna denarnica s široko podporo ekosistemov lahko eden glavnih zmagovalcev.

Solana (SOL) – visoko zmogljiva veriga z dokazano uporabnostjo

Solana si je v zadnjih letih utrdila položaj kot ena najhitrejših in najučinkovitejših blokovnih verig. Zmožnost skoraj trenutne finalizacije transakcij ob minimalnih stroških jo postavlja v ospredje pri razvoju decentraliziranih borz (DEX), NFT-tržnic, iger in drugih aplikacij, ki zahtevajo visoko prepustnost in nizke provizije.

Po močnem cenovnem rallyju v prvi polovici leta se je SOL vrnil v območje podpore med 210 in 212 dolarji. To območje številni tehnični analitiki vidijo kot strateško točko za akumulacijo, saj ponuja ugodno razmerje med tveganjem in potencialnim donosom.

Pepenode ($PEPENODE) – rudarite svoje meme kovance

Pepenode predstavlja inovativen pristop k rudarjenju kriptovalut, saj uvaja model mine-to-earn, ki temelji na igrifikaciji.

Namesto drage strojne opreme lahko uporabniki sodelujejo prek interaktivne rudarske nadzorne plošče, kjer opravljanje nalog in interakcij prinaša nagrade v žetonih.

Projekt ima jasno deflacijsko usmeritev – velik del žetonov, porabljenih za nadgradnje, se trajno uniči, kar zmanjšuje krožečo ponudbo in povečuje redkost. Poleg tega referenčni sistem spodbuja organsko širjenje skupnosti, kar ustvarja pozitiven krog rasti in povpraševanja.

Pepenode je zaradi preprostega dostopa privlačen tako za začetnike, ki si želijo spoznati svet kriptovalut, kot tudi za izkušene vlagatelje, ki iščejo projekte z dolgoročno vzdržnimi ekonomskimi modeli.

Snorter – AI trgovalni bot v Telegramu

Snorter združuje umetno inteligenco in uporabniško izkušnjo v enem najbolj priljubljenih komunikacijskih orodij – Telegramu.

Uporabnikom omogoča tehnične analize, samodejna opozorila in celo izvedbo poslov neposredno v klepetalnem oknu, brez dodatnih aplikacij. Takšna integracija bistveno poenostavi proces trgovanja, kar je velika prednost v hitro spreminjajočem se okolju kriptotrga.

Poleg tehnične uporabnosti Snorter gradi tudi na močni skupnostni identiteti. Maskota projekta, mravljinčar AdWord, daje blagovni znamki prepoznaven obraz in povečuje angažiranost uporabnikov.

Projekt so že predstavili vplivni analitiki, kar mu zagotavlja večjo kredibilnost in večji doseg. Ker združuje praktično funkcionalnost in privlačen element skupnosti, ima Snorter odlične pogoje za rast, ko se na trg vrača zaupanje.

Gibanje cene Bitcoina in rastoče povpraševanje institucij

Nedavna nihanja Bitcoina kažejo, kako hitro lahko trg preizkusi ključne ravni in resetira pozicije. Dnevni grafikon razkriva ostro korekcijo, ki se je dotaknila območja okoli 112 tisoč dolarjev. To je raven, ki sovpada z močnim horizontalnim podpor­nim območjem s konca avgusta in začetka septembra.

To območje se ujema tudi s spodnjo mejo padajočega kanala, kar tehničnim trgovcem ponuja jasen referenčni okvir za morebiten odboj. RSI pri vrednosti okoli 46 nakazuje, da prodajalci izgubljajo zagon, ne da bi pri tem nastali pogoji prekupljenosti. Cilj kratkoročnega gibanja proti zgornji meji kanala pri 120 tisoč dolarjih zato ostaja realen.

Tehnično ozadje dodatno potrjujejo jasni on-chain signali o akumulaciji. Metaplanet je pred kratkim dodal 5.419 BTC v vrednosti približno 632,5 milijona dolarjev po povprečni ceni 116.724 evrov, s čimer je prehitel Bullish in postal peti največji korporativni imetnik.

MicroStrategy je nadaljeval svojo dolgoročno strategijo z že 80. nakupom, ko je med 15. in 21. septembrom dodal 850 BTC v vrednosti skoraj 100 milijonov evrov. Takšni nakupi v času padcev krepijo prepričanje, da institucije trenutne ravni dojemajo kot privlačne, ter ustvarjajo psihološko dno, ki krepi zaupanje v celoten sektor.

Obdobja visoke volatilnosti redko ponujajo jasne priložnosti, a zadnji popravek je odprl okno, ki ga dolgoročni vlagatelji težko prezrejo. Najmočnejši projekti gradijo trakcijo prav v obdobjih, ko se množice umikajo. Njihova moč se kaže v razvoju, uporabniški rasti in podpori velikih vlagateljev, ne pa v trenutnem hrupu na trgu.

Vstop v take projekte še pred naslednjim rastnim ciklom lahko pomeni strateško prednost, saj ponuja priložnost za rast z bistveno nižjimi vstopnimi stroški.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media.