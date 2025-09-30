Slovenci še vedno ne izkoriščamo vseh priložnosti kapitalskih trgov

Po podatkih Banke Slovenije je bilo julija 2025 na bančnih računih slovenskih gospodinjstev več kot 27 milijard evrov, medtem ko je bilo v vzajemne sklade vloženih le slabih šest milijard evrov. To pomeni, da velika večina prihrankov ostaja v nizko donosnih, a "varnih" oblikah varčevanja – depozitih in nepremičninah.

Slovenci se kljub dokazom, da kapitalski trgi dolgoročno prinašajo višje donose kot klasično varčevanje, še vedno pogosto izogibamo delnicam, obveznicam in drugim finančnim instrumentom. V BKS Bank vlagateljem pomagamo premagati zadržke in oblikovati portfelj, ki presega klasične oblike varčevanja.

Donosi niso stvar naključja, temveč strategije

V zadnjih 15 letih je ameriški indeks S&P 500 v povprečju prinesel 13 odstotkov letnega donosa, evropski STOXX 600 5,5 odstotka, svetovni delniški indeks MSCI World pa 9,5 odstotka (v evrih), ob inflaciji 2,2 odstotka v evroobmočju. Te naložbe so tako ohranjale kot tudi povečevale kupno moč, občasne korekcije pa so pogosto pomenile dobre vstopne priložnosti – čeprav pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje.

Likvidnost in dostopnost – pomembne prednosti

Kapitalski trgi vlagateljem omogočajo večjo likvidnost – delnice, obveznice in ETF-skladi so običajno hitro unovčljivi, kar ne velja za nepremičnine ali dolgoročne depozite. Hkrati omogočajo dostop do svetovnih trgov, kar pomeni razpršitev tveganja zunaj lokalnih gospodarskih in političnih okoliščin.

Vlaganje ni dogodek, je proces

"Največjo prednost prinaša vlaganje v kombinaciji z doslednostjo in disciplino. Redno investiranje (t. i. strategija nižanja povprečne cene) zmanjša vpliv volatilnosti, saj vlagatelj kupuje več enot, ko so cene nižje, in manj, ko so višje. Poleg tega imajo prednost tisti, ki znajo 'sedeti na rokah' – potrpežljivost je pogosto bolj nagrajena kot aktivno trgovanje in iskanje kratkoročnih donosov," je prepričan Luka Leskovšek, upravljavec premoženja pri BKS Bank AG, bančni podružnici.

Razpršitev kot obramba pred negotovostjo

Vse več vlagateljev se odloča za kombinacijo tematskih produktov, saj ta pristop omogoča večplastno razpršitev – tako po vsebini kot tveganjih. Z vključitvijo različnih svetovnih trendov, kot so zdravstvo, tehnologija, trajnostni razvoj ali zlato, ne stavijo na en sam scenarij prihodnosti, temveč si gradijo uravnotežen in odporen portfelj, ki se lahko prilagaja različnim ekonomskim in tržnim ciklom.

V BKS Bank vlagateljem, ki se zavedajo pomena dolgoročne razpršenosti, ponujamo šest različno usmerjenih varčevalnih produktov, s kombinacijo katerih si lahko vsak oblikuje sebi ustrezen portfelj. Med 1. 9. in 30. 11. 2025 vam podarimo do 50 odstotkov upravljavske provizije za prvo leto varčevanja – skladne s tarifo in višino vloženih sredstev.

Ne čakajte na pravi trenutek. Začnite z jasnim načrtom. "Vlaganje ni rezervirano za profesionalce ali tiste z višjimi prihodki. Dostopno je vsakomur, ki ima presežna sredstva in jasno začrtane cilje. Vse, kar potrebujete, so struktura, strokovni razmislek in kanček poguma," povzame Leskovšek.

