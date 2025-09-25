Podjetje iz Žirovnice, ki ve, kako znižati stroške elektrike tudi pozimi

Prihodnost pripada pametnim rešitvam. Tega se zavedajo tudi v slovenskem podjetju NGEN, kjer pišejo eno od tehnološko najnaprednejših zgodb na področju energetike v Sloveniji. Čeprav mnogi podjetje NGEN poznajo le kot ponudnika sončnih elektrarn, pa NGEN danes postavlja povsem nove standarde na področju pametnega upravljanja energije. S sistemom pametnega upravljanja SG Connect, ki so ga razvili v domači Žirovnici, so na področju pametnega upravljanja energije postavili povsem nove standarde. Kako jim to uspeva? Kakšne so koristi za gospodinjstva in podjetja? In zakaj so njihovi sistemi postali zanimivi tudi za tuje trge? O vsem tem smo se s predstavniki podjetja NGEN pogovarjali ob robu Celjskega sejma MOS, ki je potekal prejšnji teden.

Podjetje, ki je zraslo doma, a se širi po Evropi

Foto: Ana Kovač

NGEN, slovensko podjetje s področja naprednih energetskih rešitev, beleži izjemno rast in svojo prisotnost vse bolj utrjuje tudi na številnih evropskih trgih – med drugim na Portugalskem, v Španiji, Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Hrvaškem, Poljskem in v baltskih državah. Kljub hitri ekspanziji v tujino pa podjetje ostaja trdno zasidrano v domačem okolju.

"Slovenija za nas ostaja izjemno pomemben trg, zato tudi v prihodnje ostajamo z bazo v Žirovnici, kjer se je naša zgodba začela," nam je ob robu celjskega sejma MOS povedal Bine Hodžić Černe, višji prodajni svetovalec za segment B2B v podjetju NGEN.

SG Connect: pametno povezovanje vseh energetskih virov in porabnikov

Čeprav marsikdo podjetje NGEN še vedno povezuje predvsem z izgradnjo sončnih elektrarn, pa njihova ponudba že dolgo presega to osnovno dejavnost. Poleg solarnih rešitev vse večji del predstavlja področje baterijskih hranilnikov, podjetje pa je obenem tudi dobavitelj električne energije tako za gospodinjske kot tudi poslovne odjemalce.

"Ngen ni le dobavitelj električne energije, sončnih elektrarn in pa hranilnikov električne energije. Je veliko več. Osnova podjetja je sistem SG Connect, kjer je glavni poudarek na programski opremi in unikatni povezavi vseh ''smart-grid ready'' naprav. Trenutno sodelujemo tudi pri izravnavi slovenskega elektrodistribucijskega omrežja. V prihodnosti pa tudi po drugih državah," je pojasnil Hodžić Černe.

Bine Hodžić Černe, višji prodajni svetovalec za segment B2B v podjetju NGEN Foto: Ana Kovač

Srce njihove ponudbe danes predstavlja lastno razvit sistem SG Connect (Smart Grid Connect), ki omogoča napredno digitalno povezovanje vseh ključnih komponent v pametni energetski ekosistem. Gre za integracijo proizvodnih virov (npr. sončne elektrarne, hranilniki) z večjimi porabniki električne energije (na primer klimatske naprave, toplotne črpalke itd.), pri čemer vse upravlja napredna programska oprema.

Kako deluje SG Connect in kakšne prednosti prinaša uporabnikom? Kot nam je v pogovoru povedal Marko Krajnc, regionalni prodajni svetovalec podjetja NGEN, je SG Connect eden najnaprednejših sistemov pametnega upravljanja na slovenskem trgu. Deluje kot tehnološki most med gospodinjstvi in omrežjem. Uporabnikom omogoča vpogled v podatke proizvodnje in porabe v realnem času. Poleg tega ponuja tudi vpogled v zgodovinske podatke in zagotavlja možnost napovedi za prihodnost, s čimer uporabnik lažje načrtuje svoje energetske potrebe in aktivno sodeluje pri porabi elektrike. Foto: Ana Kovač Z aktivacijo hibridnih sistemov lahko odjemalci električne energije izkoriščajo tudi regulacijsko energijo, kar pomeni nižje stroške obračunske moči in omrežnine – funkcionalnost, ki je trenutno edinstvena v Sloveniji. Poleg tega SG Connect omogoča tudi deljenje viškov energije z drugimi lokacijami v virtualni skupini, sledenje borznim cenam elektrike in prilagajanje proizvodnje ob negativnih cenah ter samodejno upravljanje pametnih naprav, kot so toplotne črpalke, klimatske naprave, električne polnilnice itd. Marko Krajnc, regionalni prodajni svetovalec podjetja NGEN Foto: Ana Kovač Ob vsem tem NGEN svoje uporabnike redno oskrbuje z nadgradnjami sistemov ne glede na to, kdaj so bile posamezne naprave vgrajene. "Želimo si, da vsi naši uporabniki dolgoročno ostanejo tehnološko pripravljeni na prihodnost, ne glede na to, kdaj so se vključili v sistem," poudarja Krajnc. Prav zato je odjemalcem vedno na voljo tudi NGEN-ov podporno-tehnični center. Preverite, kako je prednosti SG Connecta pojasnil naš sogovornik Marko Krajnc:

Ko pametni sistem postane še pametnejši: prihaja SG Brain

Podjetje NGEN gre z naprednim sistemom za pametno upravljanje SG Connect še korak naprej. Kot nam je povedal Hodžić Černe, so v zaključni fazi razvoja lastne umetne inteligence, ki so jo poimenovali SG Brain. Kaj to pomeni, kaj nas čaka?

SG Brain bo uporabnikom prinesel tisto, kar si danes najbolj želijo: popolno avtomatizacijo, brez vsakodnevnega ukvarjanja z upravljanjem porabe in proizvodnje električne energije. Gre za t. i. koncept plug & play: sistem se preprosto samo vključi in nato deluje samostojno, uporabniku pa zagotavlja prihranek in učinkovitost.

Foto: Ana Kovač

Umetna inteligenca SG Brain bo v realnem času analizirala številne dejavnike: cene elektrike na trgu, podatke o vremenskih razmerah doma in v tujini, stanje proizvodnih virov in navade porabe elektrike v objektu. Vse to z enim ciljem, in sicer da se optimizira poraba elektrike ter zmanjšajo stroški gospodinjstva.

Dograditev s hranilnikom: rešitev za večjo energetsko neodvisnost in nižje stroške

NGEN poslovnim odjemalcem ne ponuja le dobave in odkupa električne energije ter upravljanja proizvodnje in porabe električne energije. Njihov poglavitni cilj je nižanje stroškov energije. To ob sistemu pametnega upravljanja SG Connect strankam omogočajo tudi z dograditvijo baterijskih hranilnikov, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje porabe.

"Samo izgradnja sončne elektrarne ne pomaga pri zmanjševanju koničnega odjema – predvsem v jutranjih in večernih urah. Elegantna rešitev je dograditev hranilnika, ki shrani viške proizvodnje, da jih lahko uporabimo takrat, ko jih najbolj potrebujemo," pojasnjuje Bine Hodžić Černe.

Foto: Ana Kovač

Poleg shranjevanja energije hranilniki prinašajo še eno pomembno prednost, in sicer znižujejo konični odjem električne energije, kar pomeni tudi nižje stroške omrežnine. Gre za rešitev, ki je še posebej učinkovita za podjetja z večjimi odjemnimi konicami.

Prednosti baterijskih hranilnikov pa se tu ne končajo, saj:

zagotavljajo energetsko varnost v primeru izpada omrežja,

povečujejo učinkovitost lastne proizvodnje elektrike,

so ključni za vstop v napredne energetske modele, ki vključujejo pametno upravljanje in trgovalne možnosti.

Kratka povračilna doba, tudi brez netmeteringa

Čeprav se je poslovni model naložbe z ukinitvijo netmeteringa spremenil, naložba v hranilnik še vedno ostaja finančno smiselna, v nekaterih primerih celo bolj kot v preteklosti. To dokazuje paket Nova Doba Samookrbe podjetja NGEN, ki predstavlja alternativo staremu sistemu neto meritev in je na voljo odjemalcem električne energije, ki imajo na objektu NGEN STAR hibridni sistem sončne elektrarne s hranilnikom ter SmartGrid Connect sistem za pametno upravljanje.

Foto: Ana Kovač

"Trenutno ocenjevanje povračilne dobe je morda drugačno, kot smo ga bili vajeni v letih, ko je veljal netmetering. Ta je pospešil povračilo investicije, ker so bile začetne investicije nižje," pojasnjuje Bine Hodžić Černe. A danes se ta razlika uspešno nadomešča z akcijskimi ponudbami in subvencijami, ki jih omogoča Borzen.

Naložba se lahko tako tudi danes povrne že v od petih do šestih letih. "Če projektanti ali partnerska podjetja pravilno načrtujejo kombinacijo sončne elektrarne in baterijskega hranilnika, je povračilna doba še vedno zelo privlačna," je dodal Krajnc.

Pametne energetske rešitve so prihodnost NGEN je tehnološko napredno podjetje, v katerem se zavedajo, da je prihodnost energetike v pametnih storitvah, ne le v tehnični infrastrukturi. "Naš dolgoročni cilj je tako, da postanemo ponudnik storitev. Smo softversko podjetje, ki razvija lastno programsko opremo, s katero se širimo, kar prikazuje tudi že sklenjeno sodelovanje s podjetjem Petrol," dodaja sogovornik. "Zanimanja za našo programsko opremo je ogromno."

Foto: Ana Kovač