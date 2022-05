Znano je, kaj je iz Slovenije odpeljal antonov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar trikrat je antonov an-124, ki spada med največja tovorna letala na svetu, pristal na Letališču Jožeta Pučnika. Čeprav tovora niso skrivali, je vse do zdaj ostalo skrito, kaj so prevažali s slavnim antonovom. V Nigerijo so z Brnika prepeljali dele za sestavo mobilne plinske elektrarne, ki jo bodo tam uporabljali za humanitarne potrebe.

Zaradi vojne v Ukrajini in lastništva antonova an-124, ki je v ukrajinskih rokah, so se po spletu hitro začela pojavljati vprašanja, kaj je to slavno letalo pripeljalo oziroma odpeljalo iz Slovenije. Fraport kot upravitelj osrednjega slovenskega mednarodnega letališča ni smel dajati izjav, kaj je bilo natovorjeno v trupu antonova, skrivnost pa so zdaj razkrili pri samem podjetju.

Kar trikrat so odleteli proti Nigeriji

Letalska družba Antonov Airlines je v sodelovanju z nemškim podjetjem Chapman Freeborn uspešno izvedla tri polete z Letališča Jožeta Pučnika na Foto: Antonov Airlines nigerijsko letališče v mestu Kana. Tja so po podatkih ukrajinskega podjetja, ki je bilo prisiljeno svoje oporišče in letala preseliti v nemško mesto Leipzig, prepeljali mobilno plinsko elektrarno in spremljajočo opremo.

Med tovorom so bili električni generator, turbina ter vsa potreba oprema za priključitev in delovanje plinske elektrarne. Skupna masa tovora je znašala 200 ton, kar leto dni pa je potekalo načrtovanje poti.

"Celotna ekipa Antonova, od komerciale do operativnega dela, načrtovanja poti in tovora, je skrbno sodelovala z našimi strankami in agenti. Le tako smo lahko zagotovili varno dostavo tega pomembnega tovora, ki bo pomagal podpirati energetske zahteve v Nigeriji," je povedala Eugene Kiva, komercialna vodja pri Antonovu.

Tovor namenjen humanitarnim organizacijam

Kot je povedala Eugene Kiva, je bil tovor v Nigerijo prepeljan zaradi potreb humanitarnih organizacij, zato so morali biti pri dostavi še toliko bolj previdni. Antonov se je moral zaradi uničenja domačega oporišča v Hostomelu in nekaterih letal (med njimi je tudi največje transportno letalo an-225 "mrija") preseliti v Nemčijo. Zdaj imajo v uporabi pet transportnih letal an-124-100. Opravljajo prevoz predvsem za ukrajinsko vlado, organizacijo SALIS (Strategic Airlift International Solution) in humanitarne potrebe.

