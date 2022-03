Za sladokusce: na Brniku v nedeljo spet veliki antonov

Družba Antonov Airlines bo v nedeljo na brniško letališče priletela z letalom antonov An-124. To so nam potrdili tudi pri Fraportu, ki je upravitelj osrednjega slovenskega mednarodnega letališča. V Slovenijo bo antonov predvidoma priletel v nedeljo, torek in četrtek, vzletel pa bo naslednji dan po prihodu. Vsebine tovora na letalu upravitelji letališča enostransko ne želijo komentirati.

To letalo je prvič poletelo leta 1982, torej pred skoraj 40 leti. Foto: Gregor Pavšič

To letalo je bilo v Sloveniji nazadnje jeseni leta 2017, ko je na Brniku v enem tednu pristal štirikrat in bil za obiskovalce prava paša za oči.

Navdušil je s krili, ki so širša od letališke steze, štirimi močnimi motorji in 24 pristajalnimi kolesi. Po strmih stopnicah smo se takrat povzpeli tudi v prostor za tovor in še nadstropje višje, v delovno "pisarno" kapitana, kopilota, inženirja, navigatorja in radijskega operaterja. Za nemoteno delovanje letala je bila potrebna 18-članska posadka.

Video - pristanek antonova An-124 na Brniku

Letalo je dolgo 69 metrov, razpon kril pa znaša 73 metrrov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Antonov An-124 ruslan je eno od največjih tovornih letal na svetu. S svojimi na vrhu širokega trupa vpetimi krili z izjemnim premerom 73 metrov, 24 kolesi na pristajalnem mehanizmu, štirimi motorji in 181 tonami osnovne mase (brez tovora) ob svojih vzletih in pristankih vselej navdušuje.

Trup antonova je od znotraj videti zares impresivno velik. Vse je prirejeno prevozu tovorov nadstandardnih dimenzij, ki jih na primer tovorna letala Boeinga in Airbusa ne morejo sprejeti. Največja vzletna masa sicer znaša 402 ton.

Prostor je visok skoraj štiri metre in je prilagojen kar najučinkovitejšemu nalaganju tovora. Za lažji dostop lahko člani posadke odprejo sprednji ali zadnji del letala. Pod stropom so na vodilih nameščeni žerjavi. Vsak med njimi lahko dvigne deset ton tovora, z njimi pa si pomagajo pri nalaganju tovora v notranjost letala. S seboj vozijo tudi posebej prilagojen "tow bar", torej drog za priključek na letališko vozilo za premike po ploščadi (push back).

Pogled v notranjost letala:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič