Nova letala, ki so za Slovenijo izrednega pomena #video

Letala za gašenje air tractor, ki jih je kupila Slovenija, so lani sodelovala na 19 intervencijah, prvo intervencijo pa so opravila tudi že letos, je na današnjem dogodku ob koncu projekta nakupa letal na Brniku povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje (URSZR) Leon Behin. Napovedal je tudi izgradnjo hangarja.

Kupili smo štiri letala

Ministrstvo za obrambo in URSZR sta pogodbo za nakup štirih specialnih letal air tractor fire boss podpisala aprila 2023. Prvi dve letali sta v Slovenijo prispeli že istega leta, preostali dve pa lani. Sočasno je posebno pozornost URSZR namenila oblikovanju posebne enote za gašenje iz zraka.

Cena: 23 milijonov evrov

Ob koncu projekta je URSZR danes povabila predstavnike sodelujočih ministrstev in Evropske komisije na ogled letal in predstavitev delovanja enote. Projekt je skupaj stal 23 milijonov evrov, od tega je 15,5 milijona evrov prispevala EU.

Kot je poudaril Behin, so ponosni, da so skupaj s partnerji projekt izpeljali v izredno kratkem času. Letala so namreč že lani sodelovala v gašenju požarov in pokazala svojo učinkovitost. Skupno so samo v času neposrednega gašenja odvrgla že več kot 800 tisoč litrov vode.

Piloti morajo z inštruktorji leteti najmanj sto ur

Podporo jim v prvem letu dajejo tuji piloti, ki sodelujejo kot inštruktorji tudi pri usposabljanju slovenskih pilotov. Štirje so se že izšolali, morajo pa skupaj z inštruktorji leteti več kot 100 ur, da bodo lahko varno sami izvajali operacije. "Izvajanje operacij podpore gašenju iz zraka v svetu velja za verjetno najzahtevnejšo operacijo, o čemer priča tudi veliko število smrtnih žrtev med piloti, ki izvajajo te operacije," je pojasnil Behin.

Cilj je deset usposobljenih pilotov do leta 2027

Povedal je, da želijo do leta 2027 zagotoviti deset lastnih pilotov. Poleg tega bo enota na letališču na Brniku, kjer je njena centralna baza, dobila hangar skupaj z nastanitvenimi in preostalimi kapacitetami za delovanje posadk, ki jih imajo zdaj v najetih prostorih v bližini. Investicija je ocenjena na približno pet milijonov evrov.

Ker želijo, da lahko letala čim hitreje priskočijo na pomoč pri gašenju požarov, jih bodo poleti premaknili na letališče v Divačo. Ta ima sicer prekratko stezo, da bi lahko letala na njej vzletala s polno kapaciteto tri tisoč litrov vode, zato vzletajo z nekoliko manjšimi polnitvami. V prihodnje pa, če se bo letališče izkazalo za ustrezno, načrtujejo njegovo posodobitev.

Baza air tractorjev bo na Brniku. Foto: Ana Kovač

Želja sta še dve dodatni letali

V prihodnosti bi si, kot je povedal Behin, želeli še dve dodatni letali, kar bo pomembno predvsem, ker naj bi se enota po letu 2027 zelo aktivno vključila v mehanizem EU za delovanje tudi v tujini.

Potrebna bi bila tudi okrepitev posebne dronske enote, ki bi pomagala pri čiščenju zračnega prostora, da bi lahko letala, ki pri gašenju požarov letijo nizko, varno delovala, saj je sočasna prisotnost drugih uporabnikov zračnega prostora smrtno nevarna.

Letala so že lani sodelovala v gašenju požarov in pokazala svojo učinkovitost. Skupno so samo v času neposrednega gašenja odvrgla že več kot 800 tisoč litrov vode. Foto: Ana Kovač

Funkcionarka EU: Pomembna pridobitev tako za Slovenijo kot tudi širše

Hitro in uspešno izvedbo projekta nakupa letal ter vzpostavitve enote so na današnjem dogodku pohvalili tudi minister za obrambo Borut Sajovic, minister za naravne vire in prostor Jože Novak, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Koprivc ter direktorica Direktorata za implementacijo programov in krepitev upravnih zmogljivosti pri Evropski komisiji Sofia Alves.

Zadnja je poudarila, da je bila omenjena investicija pomembna za boj proti požarom v naravi tako za Slovenijo kot tudi širše, saj gre za pomemben del evropskega mehanizma civilne zaščite, v času velikih katastrof pa je medsebojna pomoč ključnega pomena.

Minister Koprivc: Vse bolj se zavedamo pomembnosti opreme

Koprivc je poudaril, da se ob naravnih nesrečah, ki se dogajajo, vse bolj zavedamo, kako pomembno je vlagati v primerno opremo, pri čemer so v pomoč pri tovrstnih investicijah tudi evropska sredstva. Pomen investicij v preventivo in zmanjšanje posledic naravnih nesreč je izpostavil tudi minister Novak. Minister Sajovic pa je dodal, da je glede na to, da bo v svetu vse manj ljudi za konkretno reševanje, ključna okrepitev vlaganj v tehniko.