Po 18 mesecih spet v zraku: vzletelo največje letalo na svetu

Antonov orjak je tako spet vzletel in končal leto in pol dolgo obdobje, ko je bil na tleh in so na njem izvajali vzdrževalna dela. Nagradili so kontrolni sistem, prvi polet pa je bil namenjen le testiranju.

#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft#avgeek @AirlinesAntonov pic.twitter.com/IM3qDGPuQz — Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020

An-225 mriya je še precej večje letalo od antonova An-124, ki je pred dnevi priletel na Češko in smo ga pred leti občudovali tudi v Sloveniji. Mriya je edini končani primerek tega letala, ki so ga nekoč izdelali za potrebe sovjetskega vesoljskega programa. Razvit je bil, da bi v zrak dvignil vesoljsko plovilo buran. Izdelali so en primerek letala, izdelavo drugega pa je najprej prekinil razpad Sovjetske Zveze, v devetdesetih pa pomanjkanje finančnih sredstev.

Tudi mriya je postala pozabljena, a nato so jo pri Antonovu obnovili. Letalo danes občasno uporabljajo za potrebe prevozov specifičnih tovorov.

Letalo presežkov, ki prek kril meri kar 88 metrov

Letalo velja za največje na svetu. Dolgo je 84 metrov, ima 88-metrski razpon kril, največja vzletna masa znaša kar 640 ton. Poganja ga šest motorjev, vsak med njimi zagotavlja skoraj 230 kilonjutnov potiska. Prazno letalo ima maso 285 ton.

Prvi polet s tem letalom so sicer opravili 21. decembra leta 1988, trajal pa je 74 minut. Leto pozneje je bilo letalo razstavljeno tudi na letalskem mitingu v Parizu.

Na tej fotografiji tudi primer, kako je leta 1989 v zrak dvignil vesoljsko plovilo buran. To je bil nekoč tudi glavni namen tega letala. Foto: Wikimedia Commons