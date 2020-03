Nekoč v Sloveniji, zdaj na Češkem: spoznajte letalskega orjaka #video

Polet so opravili z letalom antonov an-124-100, enim največjih tovornih letal na svetu. Z njim so poleteli do letališča v Shenzhenu, kjer so nanj naložili za 70 ton medicinske opreme.

Trije poleti s številnimi preventivnimi ukrepi

Pri Antonovu so pojasnili, da so pri poletu upoštevali številne preventivne ukrepe. Tako na letališču ni dovoljen neposreden stik s člani posadke in delavci letališča, ki z letala spravljajo tovor. Vpoklicali so tudi dodatne člane posadke, da lahko polet iz Kitajske opravijo brez vmesnega postanka. Oblasti na kitajskem letališču so jim omogočile, da pregled potnih listov opravijo kar na letalu, zato članom posadke ni treba zapustiti letala.

Druga dva poleta med Kitajsko in Češko bodo opravili 23. in 31. marca.

The #AN124-100 aircraft of @AirlinesAntonov has successfully completed the first of three flights to transfer urgent medical equipment from #China and help tackling the coronavirus crisis in the #CzechRepublic.#avgeek #COVID19 pic.twitter.com/6L5Q1vSDBX — Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 22, 2020

Antonov an-124 med vzletom. Osnovna masa letala brez tovora je 190 ton. Foto: Antonov Airlines

Dolžina: 69,1 m Razpon kril: 73,3 m Višina: 21,08 m Posadka: 6 Masa praznega letala: 181 ton Največja vzletna masa letala: 402 toni Količina goriva: 348.740 l Potovalna hitrost: 800-850 km/h Doseg: Do 11.500 km Število motorjev: 4 (progress D-18T), vsak 229 kN potiska

Do Češke so pripeljali 70 ton tovora. Foto: Antonov Airlines Krila širša od letališke steze

S takim letalom so oktobra leta 2017 nazadnje pristali tudi v Sloveniji. Letalo an-124 je bilo štirikrat gost letališča na Brniku. Navdušilo je s krili, ki so širša od letališke steze, štirimi močnimi motorji in 24 pristajalnimi kolesi. Po strmih stopnicah smo se povzpeli tudi v prostor za tovor in še nadstropje višje, v delovno "pisarno" kapitana, kopilota, inženirja, navigatorja in radijskega operaterja. Za nemoteno delovanje letala je bila potrebna 18-članska posadka.

S svojimi na vrhu širokega trupa vpetimi krili z izjemnim premerom 71 metrov, 24 kolesi na pristajalnem mehanizmu, štirimi motorji in 190 tonami osnovne mase (brez tovora) ob vzletih in pristankih privablja veliko ljubiteljev letalstva. Tako je bilo leta 2017 tudi v Sloveniji.

Letalo poganjajo štirje ukrajinski motorji Progress D-18T. Vsak je težek 4,1 tone in omogoča 30 ton potiska. Enaki motorji (le da jih je šest) poganjajo tudi največjega antonova an-225. Ta 69 metrov dolga in 20 metrov visoka letalska gmota, ki jo dopolnjuje trušč pogonskih motorjev, je resnično mogočna.

Galerija: notranjost antonova an-124