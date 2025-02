Bliža se vrhunec letošnjega pustnega dogajanja, ko mesta preplavijo kurenti in pustne maske ter s skupnimi močmi poskušajo odgnati zimo in priklicati pomlad. V številnih slovenskih mestih in krajih se bodo ta konec tedna odvili povorke in sprevodi, v večernih urah pa sledijo zabave z dobro glasbo. Pestro bo predvsem na Ptuju, v Cerknici, Cerknem, Ljubljani, Mariboru in Markovcih.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Povorka meščanov in otroško rajanje

Prihajajoči dnevi bodo v znamenju pustovanj. Največji pustni karneval bo tudi letos na Ptuju, kjer poteka tradicionalno kurentovanje, ko mesto zavzamejo kurenti in pustne maske ter s skupnimi močmi skušajo pregnati zimo. Ta konec tedna so na sporedu povorka našemljenih meščanov, otroško pustno rajanje in mednarodna karnevalska povorka. Obiščete lahko tudi Areno Campus Sava, ki se je za en mesec spremenila v karnevalsko dvorano, te dni pa bo gostila Prljavo kazalište, Leteći odred in Čuke (v petek) ter Vlada Kreslina, Mambo Kings in Buryano (v soboto).

Poseben pustni program ob 50. obletnici pripravljajo tudi v Cerknici (Pustoletje), kjer se bodo sprehodile tradicionalne velike figure s pramaterjo Uršulo, ščuko velikanko in Butalci na čelu. Predstavili bodo tudi novo veliko figuro in butalsko-kranjske čebele. Na Laufariji v Cerknem, kjer so doma laufarji, tradicionalno pustno prireditev pripravljajo na nedeljo, ko bodo pustu priredili sodbo in ga obtožili za vse neumnosti, ki so se zgodile v minulem letu.

Pustovali bodo tudi v drugih krajih po Sloveniji, med drugim v Markovcih (Fašenk), Ljubljani (Zmajev karneval), Mariboru, Kopru (Istrska pustna povorka), Laškem, Dobovi (Fašjenk), Šmartnem pri Litiji, Prekmurju (Borovo gostüvanje), Celju, Kranju (Krančkov karneval), Lenartu, Mozirju, Ilirski Bistrici (Pust je pršu) in na Bledu. Zimo bodo preganjali tako otroci kot odrasli, ki bodo na povorkah in sprevodih pokazali svojo izvirnost, ustvarjalnost in domišljijo.

Ptujska povorka našemljenih meščanov, ki ima svoje začetke v letu 1873, spada med vrhunce kurentovanja. Imenuje se tudi sobotni pustni korzo. Foto: Stanko Kozel

V kaj se bodo našemili glasbeniki?

Številni kraji po državi bodo zaživeli tudi v večernih urah, ko se bodo v pustne maske našemili glasbeniki. V Markovcih je na sporedu tradicionalni Fašenk, kamor letos prihajajo Jan Plestenjak, Mi2 in Dejan Vunjak (v petek) ter Modrijani, Ansambel Stil in Vlado Kalember (v soboto). Tudi v Cerknici bodo rajali dva dneva zapored, na petkov večer s Tanjo Žagar in Mambo Kingsi, v soboto pa z Zvito Feltno in Miranom Rudanom.

Na pustno soboto bodo v Mariboru gostili Magnifica, na največjem pustovanju na Gorenjskem (Medvode) pa Poskočne muzikante, skupino Skater, Damjana Murka in Tjašo Božič. Videm pri Ptuju bodo letos zavzeli Domen Kumer, Tanja Žagar in Gadi, Ribnico pa skupina Calypso. Zaposleni bodo tudi člani skupine Siddharta, ki prihajajo v Krško, Trio Vivere v Kostanjevico na Krki, skupina Mi2 pa na Kope.

Magnifico bo nastopil na štajerskem pustovanju v UŠC Leona Štuklja. Foto: Mediaspeed

V prestolnici vse do 12. marca, ko se ptički ženijo, poteka tudi večtedenska prireditev LUV fest, ki združuje ljubezen, umetnost in "vandranje". V sklopu festivala, ki je namenjen vsem generacijam, lahko obiščete raznovrstne delavnice tako za samske kot pare, pogovorne večere, plesne tečaje, vodene oglede in še marsikaj.

Najboljši smučarji sveta v Kranjski Gori

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji športa. Na strmino Podkoren namreč prihajajo najboljši alpski smučarji sveta, ki se bodo pomerili na 64. Pokalu Vitranc. Za najboljša mesta v Kranjski Gori se bodo pomerili veleslalomisti in slalomisti, med katerimi bo tudi Žan Kranjec, ki napoveduje napad na prve domače stopničke po 23 letih. Gre za prvi preizkus alpskih smučarjev po svetovnem prvenstvu v Saalbachu v Avstriji.

Organizatorji ob tem napovedujejo pestro spremljevalno dogajanje. Med sobotnim veleslalomom bodo obiskovalce zabavali Fehtarji, med nedeljskim slalomom pa Natalija Verboten.

Žan Kranjec velja za favorita domačega občinstva. Foto: Guliverimage

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: