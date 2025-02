Pred državnim zborom sprejeli ptujske kurente #foto #video

Parlament so danes že tradicionalno obiskali glasniki pomladi, pustni liki in maske s Ptujskega s kurenti na čelu. Podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič in državni svetnik Marko Staroveški sta pred glavnim vhodom hrama slovenske demokracije tradicionalno sprejela ptujske kurente. Pustni liki so po besedah Sukič tako prinašalci dobrega kot tudi kritiki družbenih razmer.

Sprejem in potek srečanja si poglejte v spodnji fotogaleriji (foto: Bojan Puhek).

S kurenti s Ptuja se je družila tudi podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič. Foto: Bojan Puhek

Ptujska županja Nuška Gajšek in princ ptujskega karnevala Mark Šamperl sta skupaj s pustnimi liki Sukič in Staroveškemu na sprejemu izročila kurentovo kapo in poslanico z vabilom na 65. mednarodno kurentovanje ter na spremljajoče prireditve, ki bodo potekale med 22. februarjem ter 4. marcem.

"Mi že vrsto let prihajamo v parlament s poslanico, s katero iz Ptuja ob pustnem času prinašamo dobre želje tudi v Ljubljano," je dejala Gajšek. "Odganjamo zlo in prinašamo dobro," je še dodala.

Sukič se je zbranim pustnim maskam zahvalila za povabilo in obisk ter o pustnih maskah dejala, da so nekaj posebnega. Obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove ter prinašajo veselje in smeh, je poudarila. Ob tem se jim je tudi zahvalila za negovanje te slovenske tradicije, je poročala STA.

Zbrane ptujske kurente so pred državnim zborom sprejeli in nagovorili ptujska županja Nuška Gajšek, podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič in državni svetnik Marko Staroveški. Foto: Bojan Puhek

Kurenti so značilni pustni liki s Ptuja (Dravskega polja in okolice), ki v pustnem času nastopajo na tradicionalnem kurentovanju. Po izročilu kurenti s poskakovanjem in truščem (zvonjenjem z zvonci) iz dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad in dobro letino.

Letošnji pust bo precej pozno, pustovanje začenjajo že to soboto

Letošnji pust je nekoliko bolj pozno, saj bo pustni torek 4. marca, pustna sobota bo 1. marca, pustna nedelja pa 2. marca. Datum pusta določimo glede na veliko noč, in sicer pust nastopi 47 dni pred tem največjim krščanskim praznikom. Ta bo letos 20. aprila, saj se datum velike noči določi glede na prvo pomladno polno luno. Veliko noč vedno praznujemo prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni.

V sredini princ ptujskega karnevala Mark Šamperl. Pustovanje bodo začeli že to soboto z otvoritveno etnografsko povorko in predajo oblasti županje Nuške Gajšek 19. princu karnevala Marku Šamperlu. Naloga princa je, da promovira in ohranja tradicijo kurentovanja, zato je tudi prišel na obisk v državni zbor, je povedal za STA. Foto: Bojan Puhek

Na Ptuju letos že 65. Kurentovanje

Letošnje že 65. Kurentovanje bo v najstarejšem slovenskem mestu uradno potekalo od 22. februarja do 4. marca.

Osrednje dogajanje ptujskega festivala, ki velja za največji prikaz pustne dediščine v tem delu Evrope, vključuje dve glavni povorki. Otvoritvena etnografska povorka bo potekala 22. februarja, ko pričakujejo okoli 2.300 tradicionalnih mask, mednarodna karnevalska povorka pa bo 2. marca združila približno 2.900 udeležencev iz devetih držav. Festival bo skupno gostil več kot 6.800 nastopajočih.