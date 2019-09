Trije bučni recepti za slasten vstop v jesen

Pretekli konec tedna so v oljarni Središče ob Dravi, ki se lahko pohvali s častitljivo 115-letno tradicijo, priredili že 17. Praznik buč. Na priljubljeni prireditvi, ki vsako leto pritegne množico obiskovalcev, so v ospredju seveda buče, bučna semena in bučno olje. Vse te pojavne oblike buč nastopajo v najrazličnejših jedeh, ki jih pripravljajo tamkajšnji mojstri in mojstrice.

Foto: Oljarna Središče ob Dravi

Med njimi je Dragica Florjanič iz oljarne Središče ob Dravi, sicer pa tudi predsednica turističnega društva Središče ob Dravi, ki nam je razkrila tri bučne recepte iz svoje bogate zakladnice. Mimogrede - njeni bučni langaši so bili zvezdniki letošnjega Praznika buč.

Foto: Oljarna Središče ob Dravi

Bučni langaši

1 kilogram moke

40 gramov kvasa

2 jajci

malo soli

0,5 litra jogurta

3 decilitri mleka

2-3 žlice bučnega olja

20 dekagramov mletih bučnih semen

Kvas pristavimo, dodamo preostalim sestavinam in zamesimo voljno testo, ki naj nato počiva, da se lepo dvigne. Iz testa oblikujemo sploščene kroge, podobne palačinkam, in jih ocvremo v segretem sončničnem olju. Ponudimo s kislo smetano, ki smo ji dodali zdrobljen česen.

Bučna rulada z mletimi bučnimi semeni

6 jajc

100 gramov mletih bučnic

6 žlic sladkorja

kisla smetana

1 vaniljev sladkor

1 limonin sladkor

Ločite rumenjake od beljakov. V rumenjake vmešajte sladkor, vaniljev sladkor in limonin sladkor. Dobro premešajte in počasi dodajte mlete bučnice. Na koncu masi dodajte sneg iz beljakov. Maso vlijte v pekač na pekovski papir, pecite deset minut na 180 stopinj Celzija. Ko je biskvit pečen, ga premažite s kislo smetano, zvijte v rulado in postavite za nekaj časa v hladilnik.

Ajdova pogača z bučnimi semeni

40 dekagramov ajdove moke

2-3 decilitri slanega kropa

70 dekagramov skute

4 decilitri kisle smetane

2-3 jajca

malo soli in 3 žlice sladkorja

20 dekagramov mletih bučnih semen

Za nadev zmešamo skuto, smetano, jajca, sol in sladkor.

V ajdovo moko naredimo jamico in vanjo vlijemo slani krop. Hitro zamesimo testo in ga razdelimo na dva dela. Prvi del razvaljamo in položimo v namaščen pekač, premažemo ga s kislo smetano in nanj damo polovico nadeva, nato posipamo z mletimi bučnicami. Razvaljamo tudi drugi del testa, ga enako premažemo in posipamo z mletimi bučnicami. Po zgornjem sloju lahko po želji dodamo malo smetane in malo celih bučnic.