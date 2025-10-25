Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
25. 10. 2025,
22.02

Sobota, 25. 10. 2025, 22.02

4 minute

1. DOL za moške, 2. krog

Kanalci namučili ACH in mu vzeli točko, Kamničani in Mariborčani zmagovito

Dejan Vinčić, Alpacem Kanal | Alpacem Kanal je favoriziranemu ACH Volleyju vzel točko. | Foto Aleš Fevžer

Alpacem Kanal je favoriziranemu ACH Volleyju vzel točko.

Foto: Aleš Fevžer

Branilec naslova ACH Volley, ki se je poleti okrepil z reprezentanti Tinetom Urnautom (po poškodbi še ne igra), Tončkom Šternom, Alenom Pajenkom in Gregorjem Ropretom, je na prvi tekmi letošnjega državnega prvenstva v Kanalu pri svojem lanskem finalnem tekmecu zmagal šele po petih setih. Odbojkarji Calcit Volleyja so na gostovanju pri Merkur Triglav Kranj vknjižili drugo zmago, Mariborčani so doma s 3:0 premagali Fužinarja, Krka pa s 3:1 Panvito Pomgrad.

1. DOL, moški, 2. krog

Sobota, 25. oktober

Lestvica:

 
odbojka MOK Krka Panvita Pomgrad Alpacem Kanal ACH Volley Calcit Volley 1 DOL
