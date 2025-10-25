Kanalci namučili ACH in mu vzeli točko, Kamničani in Mariborčani zmagovito

Branilec naslova ACH Volley, ki se je poleti okrepil z reprezentanti Tinetom Urnautom (po poškodbi še ne igra), Tončkom Šternom, Alenom Pajenkom in Gregorjem Ropretom, je na prvi tekmi letošnjega državnega prvenstva v Kanalu pri svojem lanskem finalnem tekmecu zmagal šele po petih setih. Odbojkarji Calcit Volleyja so na gostovanju pri Merkur Triglav Kranj vknjižili drugo zmago, Mariborčani so doma s 3:0 premagali Fužinarja, Krka pa s 3:1 Panvito Pomgrad.