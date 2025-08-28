Odštevamo minute do tekme Slovenije, Francija suverena, poraz Španije

Drugi dan evropskega prvenstva v košarki se tudi za Slovenijo začenja zares. Slovenski košarkarji se bodo ob 20.30 v razprodani dvorani Spodek v Katovicah pomerili s Poljaki. Tekma bo imela dodaten čustveni naboj, saj so prav Poljaki pred tremi leti Slovencem razblinili sanje o kolajni. Na prvi tekmi slovenske skupine D je Izrael s 83:71 premagal Islandijo, nakar je Francija gladko 92:64 premagala Belgijo. Prvo presenečenje turnirja pa smo videli v skupini D, kjer je bila Gruzija s 83:69 boljša od Španije.

Slovenci prvenstvo začenjajo proti gostiteljem

Foto: Aleš Fevžer Obe reprezentanci bosta imeli na tribunah močno navijaško podporo. V Katovice je včeraj z avtobusi krenilo kar tisoč slovenskih navijačev, veliko jih je na prvenstvo odpotovalo tudi v lastni režiji.

Na stavnicah so favoriti Slovenci, oboji pa poudarjajo, da je tekma iz EuroBasketa 2022 še živa v njihovih spominih – za Poljsko je bil to največji uspeh na EuroBasketih v zadnje pol stoletja. A mnogi tokrat napovedujejo povsem novo zgodbo. Mateusz Ponitka stavi na pomoč publike in trdo obrambo, Slovenija pa verjame, da bo pokazala boljši obraz kot na pripravljalnih tekmah in naredila prvi korak k izločilnim bojem.

V slovenski skupini zmagi Izraela in Francije

Francija na svoji prvi tekmi prvenstva ni imela nobenih težav z Belgijo. To sta naslednja dva nasprotnika Slovenije. Foto: FIBA

Na prvi tekmi slovenske skupine D je Izrael s 83:71 premagal Islandijo, nakar je Francija gladko 92:64 premagala Belgijo. Vseh 12 francoskih košarkarjev se je vpisalo med strelce, največ, 12 točk, sta dala Elie Okobo in Bilal Coulibaly.

Đžikićevi Gruzijci spravili na kolena Španijo

Foto: FIBA Prvo presenečenje EuroBasketa smo videli v skupini C. Po petih zaporednih točkah Goge Bitadzeja, košarkarja Orlando Magicov, ki smo ga pred leti gledali tudi v ligi Aba (Mega), je Gruzija štiri minute pred koncem povedla z 12 točkami prednosti (72:60) in dvoboj s Španijo je bil odločen. Gruzijci so vodili večji del tekme, največ za 16. Za končni izid 83:69 je za zmagovalce največ prispeval Alexander Mamukelashvili (19 točk, sedem skokov, šest asistenc). Bitadze je dal 15 točk, Tornike Shengeila 13, Kamar Baldwin 12, Duda Sanadze pa 11. Ne gre pa za veliko presenečenje, saj Španija nima več zvezdniške ekipe kot pred leti. Dvomestni so bili samo Juancho Hernangomez (13 točk in osem skokov), Santiago Aldama (12) in Dario Brizuela (11). Selektor Gruzije je Aleksander Đžikić, ki je vrsto let delal v Sloveniji.

Slovence v petek čakajo Francozi

Slovence naslednji test čaka v petek, ko se bodo ob 17. uri pomerili z aktualnimi evropskimi in olimpijskimi prvaki Francozi. V nedeljo jih čaka izbrana vrsta Belgije, po dnevu premora pa še Islandija in Izrael.

