"Če bi jaz imel dva taka psa, potem v takem primeru preprosto ne bi šel na Veliko planino. Ne bi si ju upal takole pustiti notri," je dodal. Tako Vidic kot kinolog Mare Bručan sta pozvala, naj psov ne puščamo v avtomobilih. Na policiji so medtem potrdili, da so prijeli prijavo in zadevo preverjajo, poklicali pa smo tudi na Veliko planino, kjer so nam povedali, da imajo pasje nagobčnike tudi na izposojo.

Kot danes poročajo mediji, sta dva psa pasme belgijski ovčar poginila v pregretem avtomobilu. Avtomobil je bil parkiran pod Veliko planino, lastnica, sicer kinologinja, pa je za Zasavje.si dejala, da ju ni mogla vzeti s seboj na gondolo, ker ni imela nagobčnikov, zato se je odločila, da ju pusti v avtu. Priprla je prtljažnik, avto pa, kot je navedla za omenjeni portal, parkirala v senci ob gozdu. Ko se je vrnila, sta bila psa mrtva, prtljažnik pa zaprt. Sama trdi, da je šlo za nesrečo, da ni ravnala neodgovorno. V Kinološkem društvu Trbovlje, katerega članica je lastnica poginulih psov, zoper lastnico niso uvedli nobenih sankcij ali postopkov zaradi zanemarjanja psov. Predsednik KD Trbovlje Jože Bola dogodka ni obsodil. Povedal je, da se društvo od dogodka distancira.

"Če je avto bil v senci ob gozdu in so bila vrata prtljažnika priprta, potem ni nujno, da sta psa poginila zaradi toplotnega udara. Če pa so bila zaprta in je avtomobil bil na soncu, potem je šlo za toplotni udar. Vsekakor je treba počakati na obdukcijo, če so zaprosili zanjo. Za zdaj lahko samo domnevamo, kaj se je zgodilo," je primer v avtu poginulih psov komentiral kinolog in mednarodni sodnik Jože Vidic, ob tem pa dodal: "Če bi jaz imel dva taka psa s seboj, potem v takem primeru preprosto ne bi šel na Veliko planino. Ne bi si ju upal takole pustiti notri."

Kinolog in mednarodni sodnik Jože Vidic Foto: yt/posnetek zaslona Če bodo ugotovili, da je šlo za zanemarjanje, zakon o zaščiti živali predvideva "ne samo denarne, temveč tudi zaporne kazni", še pove Vidic.

Ker je šlo za zasebno zadevo, Kinološka zveza Slovenije nima pooblastil za ukrepanje

Medtem Kinološka zveza Slovenije, če se ugotovi, da je šlo za zanemarjanje, nima pooblastil za ukrepanje, saj se primer ni zgodil na kateri od kinoloških prireditev. "Gre za zasebno zadevo in v takšnem primeru se kinološka zveza ne bo odzvala," še pojasni Vidic. "Če bi šlo za mednarodno tekmovanje ali razstavo, potem bi se zveza odzvala. Tudi takšne primere smo že imeli, ko so psi zaradi toplotnega udara poginili v avtomobilih v času razstav, prireditev. A tudi v takšnih primerih zveza ukrepa moralno."

Za psa usodnih že deset minut na 35 stopinjah Celzija

Na vprašanje, kako hitro pride pri psu do toplotnega udara Vidic odgovarja: "Za psa velja enako kot za otroka. Pes je na vročino veliko bolj občutljiv kot smo ljudje oziroma najmanj toliko, kolikor je otrok. Pes se namreč ne poti. Ohlaja se z intenzivnim dihanjem. Če je avto na soncu, je že deset minut dovolj. Avto se pregreje na 35 stopinj Celzija in to je za psa v desetih minutah usodno."

Mednarodni sodnik FCI za delo reševalnih psov, slovenski kinolog in vodja šolanja in trener BM pri psih pomočnikih Mare Bručan medtem pravi, da je za pse nevarno že, če je avtomobil na soncu, zunaj pa 15 do 20 stopinj Celzija. "Še toliko bolj, če so avtomobili temne barve. Do šoka pride zelo hitro, predvsem, če pes laja, potem se še hitreje pregreje".

Vidic poudarja, da psa v poletnih mesecih nikakor ne puščajmo v avtomobilu. "V takšnem primeru jih ne jemljemo s seboj, če pa že, pa ima vesten lastnik prižgan avto in ves čas prižgano klimo, pa še to ne za dolgo", je sklenil sogovornik Vidic.

A žal teh primerov ni malo. "Dostikrat vidimo pse zaprte v avtomobilih pred trgovinami. Žal se to kljub opozorilom še vedno dogaja. Veliko boljša rešitev je, da se pse priveže zunaj v senci, predvsem pa jim ne pozabite na dosegu pustiti dovolj vode," ob tem še pove Bručan.

Predstavniki Velike planine: Nagobčnike si je pri nas možno izposoditi

Poklicali smo tudi na Veliko planino in se pozanimali, kako je z vožnjo psov v gondoli in ali morda tudi oni za pse pred vstopom na gondolo zagotavljajo nagobčnike. "Nagobčnike si je mogoče izposoditi, sicer pa ti za pse niso več nujni. Če gost presodi, da je lahko njegov pes brez nagobčnika, da mu zaupa, potem lahko gre pes na gondolo brez nagobčnika," so nam povedali.

Policijska postaja Trbovlje prejela prijavo



Z vprašanji o omenjenem primeru smo se obrnili na policijo in povprašali, ali so bili obveščeni o omenjenem primeru in ali ga obravnavajo ter ali je, če se bo ugotovilo, da je šlo za zanemarjanje, predvidena kazen in če da, kakšna.



"Trenutno lahko zgolj potrdimo, da je policijska postaja Trbovlje včeraj prejela prijavo navedenega dogodka. Ob dogodku policija o tem ni bila obveščena. Glede omenjenega bodo policisti v nadaljevanju preverili, ali obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti."



Ali so bili o primeru obveščeni in ali ga obravnavajo, smo povprašali tudi na Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.